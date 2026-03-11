O’Higgins perdió de forma agónica por 2-0 ante Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro, de la ciudad colombiana de Ibaguéz, y quedó eliminado en la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026, con un marcador global de 2-1 tras los compromisos en Rancagua y después en tierras colombianas.

Fue un partido que se definió en los minutos finales en que el elenco rancagüino pecó de inocente, ya que fue a buscar con todo un gol que le diera la clasificación directa, pero no tomó los resguardos para, al menos, asegurar la disputa de una tanda de penales.

El premio de consuelo para los Celestes es su paso a la Copa Sudamericana, lo que en este momento parece poco, debido a la frustración, pero es muy importante, ya que le generará beneficios deportivos y económicos al club.

Los goles de Tolima vs O’Higgins por la Copa Libertadores 2026

En los 38′ llegó el primer tanto del compromiso para Tolima, obra de Junior Hernández , tanto que dejaba igualado el global y forzaba los penales ante O’Higgins.

El gol definitorio a favor de los cafeteros llegó en los 87′ a través de Jun Pablo López, quien definió una contra letal de los locales, luego de que los Celestes fueran con todo a buscar el empate de forma totalmente ingenua, sin tomar los resguardos que evitaran perder la llave, sin al menos forzar los penales.

Estadísticas de Tolima vs O’Higgins por la Copa Libertadores 2026

Copa Libertadores Clasificacion – 2026 3 Tolima 2 0 Descanso : 1 0 Finalizado Agregado 2-1 O'Higgins Junior Hernandez 38′

Juan Pablo Torres 87′ Resumen

Estadísticas de equipos 87 ‘ Tolima Gol regular : Juan Pablo Torres 38 ‘ Tolima Gol regular : Junior Hernandez Últimos enfrentamientos TOL 2 – 0 O'H 11/03/2026 O'H 1 – 0 TOL 04/03/2026

¿Cuándo vuelve a jugar O’Higgins?

Para pasar las penas, O’Higgins volverá a la cancha volverá a la cancha este lunes 16 de marzo a las 18:00 horas ante Unión La Calera en el estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar por la Fecha 7 del Campeonato Nacional 2026.

En el ámbito internacional, lo primero ques deberá esperar el elenco celeste es el sorteo de la Fasede Grupos de la Copa Sudamericana 2026, el que se realizará el jueves 19 de marzo en Luque, Paraguay.

Después, la segunda semana de abril se llevará a cabo la primera fecha de esta misma fase, en la que los rancagüinos debutarán en el torneo, con rival, estadio, fecha y horario por definir.