🔴 FASE 3 – VUELTA | CONMEBOL Copa Libertadores 2026
Marcador: Tolima vs O’Higgins (Global 1-0 Tolima)
📺 Canal: Disney+ Premium
🕐 Horario: 21:30 hrs (Chile) | 19:30 hrs (Colombia)
📍 Estadio: Manuel Murillo Toro, Ibagué, Colombia

Tolima vs O’Higgins, minuto a minuto

¿Dónde Ver Tolima vs O’Higgins EN VIVO y GRATIS?

El partido entre Deportes Tolima y O’Higgins por la Copa Libertadores 2026 se puede ver en vivo a través de:

  • 📺 TV abierta: Chilevisión (gratis)
  • 📺 TV Pago: ESPN Premium
  • 💻Streaming gratuito: Chilevision.cl y Pluto TV
  • 💻Streaming de pago: Disney+ Premium

También puedes seguir Gratis este partido en el minuto a minuto de Al Aire Libre.

Formaciones de Tolima y O’Higgins

O’Higgins llega en Colombia con la ventaja del 1-0 conseguido en Rancagua gracias al gol de Francisco González en el minuto 45+8′. Los Celestes vienen además de vencer 1-0 a Universidad Católica en el Campeonato Nacional, lo que refuerza su confianza. La gran figura del equipo es el arquero ecuatoriano Omar Carabalí, héroe en la tanda de penales ante Bahía.

Deportes Tolima necesita ganar sí o sí para revertir la serie. Los colombianos llegan con descanso adicional: no hubo jornada en la Liga BetPlay el fin de semana por las elecciones en Colombia, y su último partido fue el triunfo 1-0 ante Atlético Nacional.

Probable formación Deportes Tolima

Neto Volpi
Cristian Arrieta
Jan Angulo
Anderson Angulo
Junior Hernández
Sebastián Guzmán
Bryan Rovira
Jersson González
Edward López
Adrián Parra
Luis Sandoval

Probable formación de O’Higgins

Omar Carabalí
Felipe Faúndez
Nicolas Garrido
Miguel Brizuela
Luis Pavez
Alan Robledo
Juan Leiva
Bryan Rabello
Martin Sarrafiore
Francisco González
Arnaldo Castillo

¿Qué necesita O’Higgins para clasificar a la fase de grupos Copa Libertadores 2026?

  • O’Higgins clasifica a la fase de grupos si:
    • Gana el partido o consigue un empate por cualquier marcador.
  • O’Higgins va los lanzamientos penales si:
    • Pierde el partido por un gol de diferencia

Si O’Higgins pierde el partido con Tolima por más de dos goles de diferencia, el equipo celeste quedará eliminado de Copa Libertadores y jugará la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Estadísticas de Tolima vs O’Higgins

Copa Libertadores Clasificacion – 2026 3
Tolima
11/03/2026 21:30
Sin Comenzar
Agregado 0-1
O'Higgins
  • Estadísticas de equipos
Últimos enfrentamientos
O'H 1 – 0 TOL 04/03/2026