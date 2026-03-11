🔴 FASE 3 – VUELTA | CONMEBOL Copa Libertadores 2026

⚽ Marcador: Tolima vs O’Higgins (Global 1-0 Tolima)

📺 Canal: Disney+ Premium

🕐 Horario: 21:30 hrs (Chile) | 19:30 hrs (Colombia)

📍 Estadio: Manuel Murillo Toro, Ibagué, Colombia

Tolima vs O’Higgins, minuto a minuto

¿Dónde Ver Tolima vs O’Higgins EN VIVO y GRATIS?

El partido entre Deportes Tolima y O’Higgins por la Copa Libertadores 2026 se puede ver en vivo a través de:

📺 TV abierta: Chilevisión (gratis)

📺 TV Pago: ESPN Premium

💻Streaming gratuito: Chilevision.cl y Pluto TV

💻Streaming de pago: Disney+ Premium

También puedes seguir Gratis este partido en el minuto a minuto de Al Aire Libre.

Formaciones de Tolima y O’Higgins

O’Higgins llega en Colombia con la ventaja del 1-0 conseguido en Rancagua gracias al gol de Francisco González en el minuto 45+8′. Los Celestes vienen además de vencer 1-0 a Universidad Católica en el Campeonato Nacional, lo que refuerza su confianza. La gran figura del equipo es el arquero ecuatoriano Omar Carabalí, héroe en la tanda de penales ante Bahía.

Deportes Tolima necesita ganar sí o sí para revertir la serie. Los colombianos llegan con descanso adicional: no hubo jornada en la Liga BetPlay el fin de semana por las elecciones en Colombia, y su último partido fue el triunfo 1-0 ante Atlético Nacional.

Probable formación Deportes Tolima

Neto Volpi Cristian Arrieta Jan Angulo Anderson Angulo Junior Hernández Sebastián Guzmán Bryan Rovira Jersson González Edward López Adrián Parra Luis Sandoval

Probable formación de O’Higgins

Omar Carabalí Felipe Faúndez Nicolas Garrido Miguel Brizuela Luis Pavez Alan Robledo Juan Leiva Bryan Rabello Martin Sarrafiore Francisco González Arnaldo Castillo

¿Qué necesita O’Higgins para clasificar a la fase de grupos Copa Libertadores 2026?

O’Higgins clasifica a la fase de grupos si: Gana el partido o consigue un empate por cualquier marcador.

O’Higgins va los lanzamientos penales si: Pierde el partido por un gol de diferencia



Si O’Higgins pierde el partido con Tolima por más de dos goles de diferencia, el equipo celeste quedará eliminado de Copa Libertadores y jugará la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Estadísticas de Tolima vs O’Higgins