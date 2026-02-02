O’Higgins y Deportes Concepción se enfrentan este lunes 2 de febrero a las 20:30 horas en el Estadio Codelco El Teniente, en el marco del cierre de la primera fecha del Campeonato Nacional 2026.
El encuentro se jugará en Rancagua, debido a la emergencia por los incendios forestales que afecta a la Región del Biobío. Los equipos invirtieron localía para evitar un despliegue innecesario de seguridad y logística tanto para los servicios de emergencia de Concepción, como del equipo lila.
El duelo entre el Capo de Provincia y el León de Collao se vuelve a jugar en Primera División tras 18 años. En febrero del 2008 fue el último enfrentamiento entre ellos y fue un triunfo celeste por 1-0 con gol de Rodrigo Ramírez.
📡 ¿Quién transmite en vivo O’Higgins vs Deportes Concepción?
- 📺 TV: TNT Sports.
- 💻 Streaming: HBO Max.
- 🖥️ Además, podrás saber todos los detalles del partido en Al Aire Libre.
📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan O’Higgins vs Deportes Concepción?
El partido O’Higgins vs Deportes Concepción se jugará este lunes 2 de febrero, a partir de las 20:30 horas, en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua.
- 🗓 Fecha: Lunes 2 de febrero
- 🕣 Hora: 20:30 horas
- 🏟 Estadio: Estadio Codelco El Teniente, Rancagua
🟨 Árbitros del partido entre O’Higgins vs Deportes Concepción
- Árbitro: Francisco Gilabert.
- 1er asistente: Ignacio Cerda.
- 2da asistente: Marcia Castillo.
- Cuarto árbitro: Franco Jiménez.
- VAR: Gastón Philippe.
- AVAR: Diego Gamboa.
🔵 Formación probable de O’Higgins
Martín Quezada; Felipe Faúndez, Nicolás Garrido, Alan Robledo, Luis Pavez; Martín Sarrafiore, Juan Leiva, Bryan Rabello; Joaquín Tapia, Francisco González, Martín Castro. DT: Lucas Bovaglio.
🟣 Formación probable de Deportes Concepción
César; Norman Rodríguez, Javier Rojas, Fausto Grillo; Ariel Cáceres, Mauricio Vera, Leonardo Valencia, Mario Sandoval, Ethan Espinoza, Aldrix Jara; Joaquín Larrivey. DT: Patricio Almendra.