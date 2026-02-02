O’Higgins y Deportes Concepción se enfrentan este lunes 2 de febrero a las 20:30 horas en el Estadio Codelco El Teniente, en el marco del cierre de la primera fecha del Campeonato Nacional 2026.

El encuentro se jugará en Rancagua, debido a la emergencia por los incendios forestales que afecta a la Región del Biobío. Los equipos invirtieron localía para evitar un despliegue innecesario de seguridad y logística tanto para los servicios de emergencia de Concepción, como del equipo lila.

El duelo entre el Capo de Provincia y el León de Collao se vuelve a jugar en Primera División tras 18 años. En febrero del 2008 fue el último enfrentamiento entre ellos y fue un triunfo celeste por 1-0 con gol de Rodrigo Ramírez.

📡 ¿Quién transmite en vivo O’Higgins vs Deportes Concepción?

📺 TV: TNT Sports.

💻 Streaming: HBO Max.

🖥️ Además, podrás saber todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan O’Higgins vs Deportes Concepción?

El partido O’Higgins vs Deportes Concepción se jugará este lunes 2 de febrero, a partir de las 20:30 horas, en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua.

🗓 Fecha: Lunes 2 de febrero

🕣 Hora: 20:30 horas

🏟 Estadio: Estadio Codelco El Teniente, Rancagua

🟨 Árbitros del partido entre O’Higgins vs Deportes Concepción

Árbitro: Francisco Gilabert.

1er asistente: Ignacio Cerda.

2da asistente: Marcia Castillo.

Cuarto árbitro: Franco Jiménez.

VAR: Gastón Philippe.

AVAR: Diego Gamboa.

🔵 Formación probable de O’Higgins

Martín Quezada; Felipe Faúndez, Nicolás Garrido, Alan Robledo, Luis Pavez; Martín Sarrafiore, Juan Leiva, Bryan Rabello; Joaquín Tapia, Francisco González, Martín Castro. DT: Lucas Bovaglio.

🟣 Formación probable de Deportes Concepción

César; Norman Rodríguez, Javier Rojas, Fausto Grillo; Ariel Cáceres, Mauricio Vera, Leonardo Valencia, Mario Sandoval, Ethan Espinoza, Aldrix Jara; Joaquín Larrivey. DT: Patricio Almendra.

⏰ Minuto a minuto de O’Higgins vs Concepción