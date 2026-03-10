O’Higgins está a un paso de conseguir uno de los premios deportivos y económicos más importantes de su historia reciente. Tras vencer 1-0 a Deportes Tolima en el partido de ida de la Fase 3, el equipo rancagüino buscará cerrar la serie en Colombia y asegurar su lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Además del impacto deportivo, la clasificación también significaría un importante ingreso económico para el club, ya que los premios que entrega la CONMEBOL aumentan considerablemente a partir de la fase principal del torneo.

¿Cuánto dinero ha ganado O’Higgins en la Copa Libertadores 2026?

Hasta ahora, O’Higgins ya ha acumulado más de US$1 millón en premios por su participación en las fases previas del torneo.

Según los montos oficiales entregados por CONMEBOL, el reparto económico es el siguiente:

Fase 2: US$500.000

US$500.000 Fase 3: US$600.000

Con estos ingresos, el Capo de Provincia ya aseguró US$1.1 millones solo por disputar las rondas preliminares del certamen.

💵 Cuánto dinero recibe O’Higgins si clasifica a la fase de grupos

Si O’Higgins elimina a Deportes Tolima y accede a la fase de grupos, el club recibirá un premio adicional de:

💰 US$3 millones

Este monto corresponde al pago que entrega CONMEBOL a cada club que participa en la fase de grupos del torneo continental.

Con ese ingreso, el equipo rancagüino podría alcanzar un acumulado superior a:

💰 US$4 millones en premios

Una cifra que representa uno de los ingresos internacionales más altos en la historia reciente del club.

El premio extra por ganar partidos en la fase de grupos

Los ingresos pueden aumentar aún más si el equipo logra buenos resultados en el torneo.

CONMEBOL entrega un incentivo adicional por rendimiento:

💰 US$300.000 por cada partido ganado en la fase de grupos

Esto significa que, si O’Higgins logra victorias en esa instancia, el monto total podría crecer significativamente durante el torneo.

¿Qué pasa si O’Higgins queda eliminado ante Tolima?

Si el equipo chileno no logra superar la serie ante Deportes Tolima, igualmente seguirá compitiendo a nivel internacional.

En ese escenario, O’Higgins clasificaría directamente a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Los premios económicos en ese torneo son:

US$900.000 por participar

US$300.000 por cada victoria

Aunque el ingreso es menor que en la Libertadores, sigue representando una fuente relevante de recursos para el club.

En resumen

O’Higgins ya ganó más de US$1 millón en fases previas.

en fases previas. Si clasifica a fase de grupos recibirá US$3 millones adicionales .

. El total podría superar los US$4 millones en premios .

. Cada triunfo en fase de grupos paga US$300.000 extra .

. Si queda eliminado jugará Copa Sudamericana.

