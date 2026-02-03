Los incidentes ocurridos en el Estadio Nacional durante el estreno de Universidad de Chile ante Audax Italiano siguen generando efectos más allá de Santiago. Esta vez, el impacto alcanzó a Talcahuano y tensionó directamente la relación entre autoridades y un club que históricamente ha defendido la presencia de público visitante.

En la antesala del duelo por la segunda fecha del Campeonato Nacional 2026, Huachipato reaccionó con molestia a la recomendación de Carabineros de Chile de no permitir hinchas azules en el Estadio CAP-Acero.

❓ ¿Por qué Huachipato no quiere jugar sin hinchas visitantes ante la U de Chile?

Porque el club acerero considera que castigar a toda una hinchada por el actuar de un grupo reducido envía una mala señal para el fútbol chileno. Así lo manifestó su controlador, Hernán Rosenblum, quien recalcó que la política histórica de la institución ha sido abrir el estadio a la visita, sin distinción de rival.

“La política de Huachipato siempre ha sido recibir hinchada visitante, indistintamente del equipo que sea y de los hechos que puedan ir marcando el comportamiento de unos pocos. Nunca hemos creído en generalizar el comportamiento de las hinchadas”, señaló en diálogo con ADN Deportes.

🚓 ¿Qué recomendó Carabineros para el partido Huachipato vs U de Chile?

Carabineros entregó un informe de seguridad en el que recomienda que el encuentro se dispute solo con público local, a raíz de los incidentes registrados en la capital. Rosenblum explicó que el club ya recibió ese documento y que ahora espera la resolución definitiva de la Delegación Presidencial del Biobío.

“Recibimos por parte de Carabineros un informe en el que recomiendan que solo recibamos hinchada local. Ahora estamos a la espera del informe final de la Delegación Presidencial, pero ya sabemos que cuando Carabineros hace esta recomendación, es probable que la Delegación la acate”, afirmó.

Aunque confirmó que Huachipato acatará lo que se determine, el dirigente fue enfático en marcar su desacuerdo y cuestionar la falta de una política integral de seguridad.

“Nosotros tenemos que acatar, pero obviamente no estamos de acuerdo. Siento que es una muy mala señal. Se están tomando determinaciones en función de lo que sucede un fin de semana y no contamos con un plan general que permita estandarizar nuestros propios planes de seguridad”, sostuvo.

🗣️ “Vemos cierto temor”: la crítica más dura desde Huachipato

El controlador acerero fue más allá y lanzó una frase que encendió el debate a nivel nacional, apuntando directamente a la actitud de las autoridades frente a la violencia en los estadios.

“Vemos cierto temor por parte de la autoridad, de no querer enfrentar a estos delincuentes y que terminen ganando. Esa es la señal que a mí me da el informe de Carabineros al recomendar que no venga la hinchada visitante”, sentenció Rosenblum.

📅 ¿Cuándo y a qué hora se juega Huachipato vs U de Chile?

El partido entre Huachipato y Universidad de Chile, válido por la fecha 2 del Campeonato Nacional 2026, está programado para este domingo 8 de febrero, a las 12:00 horas, en el Estadio Huachipato-CAP Acero, en Talcahuano. La gran incógnita sigue siendo si finalmente habrá o no público visitante, decisión que quedará en manos de la autoridad regional.

📰 En resumen

Huachipato expresó su molestia por la recomendación de no recibir hinchas de la U

Carabineros sugirió jugar solo con público local

El club acerero acatará, pero no comparte la medida

Hernán Rosenblum acusó “temor” por parte de la autoridad

La decisión final depende de la Delegación Presidencial

El partido se juega este domingo 8 de febrero en Talcahuano

📣 Sigue leyendo en AlAireLibre.cl la cobertura completa del conflicto, la previa del Huachipato vs Universidad de Chile y todas las repercusiones que siguen marcando el Campeonato Nacional 2026.