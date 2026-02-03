Universidad de Chile sigue moviéndose en silencio en este mercado de pases. Mientras el primer equipo intenta afirmarse tras el arranque de la temporada, en el Centro Deportivo Azul se tomó una decisión que ya quedó cerrada.

La U acordó la llegada de un refuerzo proveniente desde Valparaíso, en una operación que no generó ruido inmediato, pero que refuerza la planificación deportiva del club en un momento clave.

❓ ¿Qué refuerzo cerró la U de Chile desde Santiago Wanderers?

La U aseguró la incorporación de Santiago Martín, delantero proveniente de Santiago Wanderers, uno de los nombres que venía siendo seguido por el área de captación azul. El atacante, según reportes de La Magia Azul, se integrará al trabajo del club en el Centro Deportivo Azul, reforzando una zona que la dirigencia definió como prioritaria dentro de su planificación.

🧠 ¿Quién es Santiago Martín y por qué llamó la atención en la U de Chile?

Nacido en 2009, Santiago Martín se formó en las divisiones menores de Wanderers, donde destacó por su velocidad, potencia y capacidad para jugar como extremo por ambas bandas. Su perfil encajó con lo que buscaba la U: un delantero moderno, vertical y con margen de crecimiento, capaz de adaptarse a distintos roles ofensivos.

Cabe destacar que la llegada de Martín responde a una estrategia anticipada de fortalecimiento del fútbol joven, en un mercado cada vez más competitivo donde asegurar talento a tiempo marca diferencias. Según información adelantada por el citado medio, el seguimiento al jugador venía desde hace varios meses, lo que permitió cerrar el acuerdo sin contratiempos.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar la U de Chile?

En paralelo a estos movimientos internos, el primer equipo ya prepara su próximo desafío. Este domingo 8 de febrero, Universidad de Chile visitará a Huachipato a las 12:00 horas en Talcahuano, con la presión de sumar su primer triunfo en el Campeonato Nacional 2026.

📣 Sigue leyendo en AlAireLibre.cl todas las novedades de Universidad de Chile, el mercado de fichajes y el análisis del presente azul en la Liga de Primera 2026.