Comienza la aventura del Campeonato Nacional 2026, en el norte, Cobresal recibirá a Huachipato en el Estadio El Cobre por la fecha1. Ambos elencos mantuvieron sus entrenadores y tendrán la chance de demostrarlo en el inicio de un nuevo proceso. Será el momento para ver a todos los refuerzos que llegaron al campamento minero como también a la zona del acero.
📡 ¿Quién transmite en vivo Cobresal vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2026?
El partido entre Cobresal y Huachipato tendrá pantalla pagada, es decir TNT Sports en su señal Premium o en su defecto la aplicación de HBO MAX
- Cobresal vs. Huachipato – 18:00 hrs.
- Por HBO MAX y TNT Sports Premium
¿Cuándo y a qué hora juegan Cobresal vs Huachipato?
El partido Cobresal vs Huachipato se jugará este sábado 31 de enero, a partir de las 18:00 horas en el Estadio El Cobre.
- 🗓 Fecha: Sábado 31 de enero
- 🕗 Hora: 18:00 horas
- 🏟 Estadio: Estadio El Cobre de El Salvador
🟨 Árbitros del partido entre Cobresal vs Huachipato
- Árbitro: Matías Assadi
- 1er asistente: Wladimir Muñoz
- 2do asistente: John Calderón
- Cuarto árbitro: Dione Rissios
⚪🟠 Formación de Cobresal
Formación tentativa: Jorge Pinos; Benjamín Valenzuela, Christian Moreno, José Tiznado, Rodrigo Sandoval; Ignacio Pacheco, Oliver Ramis; Matias Sepúlveda, Agustin Nadruz, Yair Guzmán; Branco Ramírez.
DT: Gustavo Huerta.
⚫🔵 Formación de Huachipato
Formación probable: Rodrigo Odriozola; Maicol León, Renzo Malanca, Rafael Caroca, Lucas Velásquez; Claudio Sepúlveda, Santiago Silva, Maximiliano Gutiérrez; Lionel Altamirano, Ezequiel Cañete, Claudio Torres.
DT: Jaime García.