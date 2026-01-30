Comienza la aventura del Campeonato Nacional 2026, en el norte, Cobresal recibirá a Huachipato en el Estadio El Cobre por la fecha1. Ambos elencos mantuvieron sus entrenadores y tendrán la chance de demostrarlo en el inicio de un nuevo proceso. Será el momento para ver a todos los refuerzos que llegaron al campamento minero como también a la zona del acero.

📡 ¿Quién transmite en vivo Cobresal vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2026?

El partido entre Cobresal y Huachipato tendrá pantalla pagada, es decir TNT Sports en su señal Premium o en su defecto la aplicación de HBO MAX

  • Cobresal vs. Huachipato – 18:00 hrs.
  • Por HBO MAX y TNT Sports Premium

¿Cuándo y a qué hora juegan Cobresal vs Huachipato?

El partido Cobresal vs Huachipato se jugará este sábado 31 de enero, a partir de las 18:00 horas en el Estadio El Cobre.

  • 🗓 Fecha: Sábado 31 de enero
  • 🕗 Hora: 18:00 horas
  • 🏟 Estadio: Estadio El Cobre de El Salvador

🟨 Árbitros del partido entre Cobresal vs Huachipato

  • Árbitro: Matías Assadi
  • 1er asistente: Wladimir Muñoz
  • 2do asistente: John Calderón
  • Cuarto árbitro: Dione Rissios

⚪🟠 Formación de Cobresal

Formación tentativa: Jorge Pinos; Benjamín Valenzuela, Christian Moreno, José Tiznado, Rodrigo Sandoval; Ignacio Pacheco, Oliver Ramis; Matias Sepúlveda, Agustin Nadruz, Yair Guzmán; Branco Ramírez.

DT: Gustavo Huerta.

⚫🔵 Formación de Huachipato

Formación probable: Rodrigo Odriozola; Maicol León, Renzo Malanca, Rafael Caroca, Lucas Velásquez; Claudio Sepúlveda, Santiago Silva, Maximiliano Gutiérrez; Lionel Altamirano, Ezequiel Cañete, Claudio Torres.

DT: Jaime García.

