El debut de la U de Chile en el Campeonato Nacional 2026 se vio empañado por los graves incidentes protagonizados por un grupo de barristas en el Estadio Nacional. Los azules se estrenaron con un empate sin goles ante Audax Italiano, pero todas las miradas se las llevaron los desmanes en las tribunas del recinto ñuñoíno.

La barra Los de Abajo, que había amenazado con boicotear el partido producto del alza de los precios de las entradas y el castigo impuesto por la ANFP, cumplió y obligó a detener el compromiso por algunos minutos.

Sin embargo, la situación escaló a tal punto que incendiaron algunas butacas de la Galería Sur. Esto le generará un dolor de cabeza importante a Azul Azul, que podría sufrir un duro revés en sus próximos partidos del torneo.

😨 La U de Chile pone en riesgo el Estadio Nacional

La dirigencia de Azul Azul logró asegurar su localía en el Estadio Nacional para los 15 partidos en los que el equipo debe hacer de local en el torneo. Sin embargo, producto de los graves incidentes del pasado viernes, las autoridades evalúan no facilitar más el recinto a los universitarios.

Según reveló La Magia Azul, el Ministerio del Deporte busca cancelar el acuerdo que existe por el reducto de Ñuñoa. “En la interna del club universitario reconocen que el secretario de Estado tiene la férrea intención de arrebatar la localía del Romántico Viajero en el Estadio Nacional, lo que sería un verdadero golpe para la U”, señaló el citado medio.

“Este tema se está por resolver, pero en La Cisterna ya saben que la idea corre con mucha fuerza, pese al poco tiempo de gestión que le resta al ex seleccionado nacional”, añadió.

😮 Los castigos que arriesga la U de Chile en el Campeonato Nacional

Este no es el único golpe que podría recibir la U de Chile, puesto que el Tribunal de Disciplina de la ANFP también podría sancionar al club debido a los graves hechos de violencia que tuvieron lugar ante Audax Italiano.

Extraoficialmente se ha hablado que el Romántico Viajero arriesga la clausura de la Galería Sur e incluso jugar partidos a puertas cerradas, lo que significaría un gran problema para la institución.

