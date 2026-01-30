En pleno arranque del Campeonato Nacional 2026, Universidad de Chile recibió una dura noticia que afecta directamente a sus hinchas. La ANFP oficializó una sanción que impedió el ingreso de miles de seguidores al Estadio Nacional. El hecho remueve viejas polémicas y abre un nuevo frente entre el club, sus abonados y las autoridades.

La medida, que se hizo efectiva en el debut ante Audax Italiano, no sólo es una advertencia para el equipo dirigido por Paqui Meneghini y la señal de que este año no habrá suspensiones como en temporadas anteriores. A esto se suma un ingrediente inesperado: el Sernac ya tomó cartas en el asunto.

⚖️ Universidad de Chile fue castigada por reincidencia

El castigo aplicado por el Tribunal de Disciplina de la ANFP responde a una conducta reiterada por parte del club en partidos recientes. Según el dictamen, los incidentes ocurridos frente a Coquimbo Unido, jugado en Santa Laura durante la temporada pasada, fueron el detonante final.

La sentencia determinó el bloqueo del ingreso de 3.000 hinchas, incluyendo 1.700 abonados. “El club Universidad de Chile ya ha sido sancionado por hechos similares”, reza el fallo, que además subraya el lanzamiento de fuegos artificiales como factor agravante. “…razón por la cual el club denunciado tiene el carácter de reincidente“, sentencia el fallo.

¡Calentamiento en el Nacional! ⚡️ pic.twitter.com/p3LfvmSK9M — Universidad de Chile (@udechile) January 30, 2026

🧾 Sernac se involucra: los abonados reclaman

La polémica escaló aún más cuando cientos de abonados, que ya habían pagado sus entradas para toda la temporada, quedaron fuera del partido. Ante esto, el Sernac ofició a Azul Azul, exigiendo respuestas y medidas que compensen el perjuicio. El conflicto abre una línea administrativa que va más allá de lo deportivo, ya que los abonados exigen una retribución económica o una solución que les permita acceder a otro partido.