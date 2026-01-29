Este viernes la U de Chile y Audax Italiano darán el vamos al Campeonato Nacional 2026. Sin embargo, la previa del partido entre azules e itálicos ha estado marcado por la preocupación.

¿La razón? La amenaza de la barra Los de Abajo, que a través de sus redes sociales advirtió con suspender no solo este compromiso, sino todos los de la primera fecha del torneo.

Desde la U reaccionaron con preocupación e hicieron un llamado a cuidar la localía para evitar nuevas sanciones en el futuro. Pero también se preparan con medidas adicionales para evitar incidentes en el Estadio Nacional.

🛡️ La U de Chile refuerza la seguridad para recibir a Audax

De acuerdo a la información entregada por Radio ADN, las autoridades adoptaron medidas inmediatas para resguardar la seguridad del compromiso y así evitar cualquier tipo de inconvenientes en el recinto ñuñoíno.

Según reveló el citado medio, la clasificación del partido se modificó y pasó de B a A, prohibiendo la venta de alcohol en las inmediaciones del reducto y aumentando a 550 el número de guardias de seguridad.

Por otro lado, se adelantó el horario de la apertura de puertas a las 17:00 horas con el objetivo de hacer más expedito el ingreso de los hinchas y evitar aglomeraciones cerca del inicio del cotejo. Además, se definieron cortes de tránsito a partir de las 14:00 horas.

A pesar de todo lo que ocurre en torno al encuentro, la hinchada de la U de Chile sí podrá hacer ingreso de elementos de animación, los cuales fueron aprobados por las autoridades correspondientes.

📅 ¿Cuándo juega U de Chile vs Audax Italiano?

La U de Chile recibirá a Audax Italiano en el partido que abrirá el Campeonato Nacional 2026 este viernes 30 de enero desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

Este duelo, cuya previa está tensionada producto de las amenazas de la barra Los de Abajo, tiene un aforo autorizado de 45 mil hinchas, aunque aún hay muchas entradas disponibles a la venta.

