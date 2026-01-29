Este jueves se encendieron las alarmas en la U de Chile. Esto porque luego del castigo impuesto por el Tribunal de Disciplina de la ANFP contra los más de tres mil hinchas que se encontraban en la galería norte del Estadio Santa Laura el pasado 2 de diciembre, la Barra Los de Abajo lanzó una potente amenaza.

“La primera fecha de la Liga de Primera no se va a jugar sin la gente incondicional por medidas absurdas de parte de la ANFP. Vamos a suspender si es necesario no solo los partidos de la U, sino que todos los partidos del fútbol chileno”, advirtió la hinchada a través de un comunicado.

Tras el escrito compartido en las redes sociales, en el Centro Deportivo Azul reaccionaron y fue Francisco Meneghini quien reaccionó e hizo un llamado a los hinchas a tener un buen comportamiento frente a Audax Italiano.

😯 En la U de Chile reaccionaron a las amenazas de Los de Abajo

En la conferencia de prensa previa al compromiso ante los itálicos, ‘Paqui’ fue consultado sobre la situación que se vive con la afición de los universitarios. “Tengo claro como entrenador que lo que necesito es que tengamos a todos los hinchas en cada partido, que podamos jugar a estadio lleno”, dijo el estratega.

“No es lo mismo jugar con menos gente, sobre todo en un equipo como este que hace sentir tanto la localía y la gente empuja tanto. Lo que deseo en este primer partido de local y para todo lo que viene es que siempre podamos contar con nuestro público”, agregó Meneghini.

“En temporadas anteriores ha costado jugar en el Estadio Nacional y es importante cuidar eso”, sentenció, haciendo un llamado a los hinchas a respetar la localía para evitar mayores sanciones a futuro.

📅 ¿Cuándo juega la U de Chile?

En lo futbolístico, la U de Chile continúa preparándose para su debut oficial en el Campeonato Nacional 2026, el cual está programado para este viernes 30 de enero a las 20:00 horas en el Estadio Nacional ante Audax Italiano.

Se espera que para este compromiso exista un importante despliegue policial luego de las advertencias de la barra, que amenazó con suspender el encuentro producto del castigo impuesto por el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

