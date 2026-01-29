La sanción que golpeó a más de 3.200 hinchas de Universidad de Chile no solo dejó molestia en la galería norte. También encendió un nuevo cruce público entre referentes del fútbol chileno y la ANFP, justo en la antesala del arranque de la temporada 2026.

Marcelo Díaz fue directo al cuestionar el castigo aplicado tras los incidentes en Santa Laura ante Coquimbo Unido. Desde su rol de líder del plantel, apuntó a lo que considera una medida desproporcionada y puso el foco en la responsabilidad de la autoridad del fútbol nacional.

🔵 Milad responde a Díaz por el castigo a hinchas de la U

La respuesta llegó desde Quilín. Pablo Milad, presidente de la ANFP, abordó públicamente los dichos del volante azul y marcó una línea clara respecto al origen del castigo: “Los tribunales son totalmente autónomos, nosotros no tenemos incidencia en los tribunales”, afirmó.

En la misma línea, el timonel del fútbol chileno reforzó que la conformación del Tribunal de Disciplina no depende del directorio de la ANFP: “Los integrantes de las salas del Tribunal de Disciplina son elegidos por los mismos clubes”, sostuvo Milad, cerrando cualquier interpretación sobre una intervención directa de la asociación en el fallo.

🚨 Los incidentes que detonaron la sanción en Santa Laura

Todo se originó en el último partido de Universidad de Chile como local ante Coquimbo Unido. En el sector norte del estadio Santa Laura aparecieron lienzos sin autorización, entre ellos uno que decía: “En Chile la fiesta es un delito. No más derecho de admisión”, y otro con el mensaje “Dirigente ineptos”.

A eso se sumaron cánticos contra la dirigencia de Azul Azul y, en el minuto 13 del encuentro, el lanzamiento de fuegos artificiales y bombas de estruendo desde la galería norte. La situación obligó al árbitro Diego Flores a detener el partido por más de cinco minutos para resguardar la seguridad de los futbolistas.

Con el castigo ya ratificado, la U intenta dar vuelta la página. Este viernes, ante Audax Italiano en el Estadio Nacional, los azules abrirán el Campeonato 2026 con el objetivo de conseguir el título y un conflicto extrafutbolístico que sigue latente.