La sanción cayó como un balde de agua fría en la antesala del debut de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional 2026. Más de tres mil hinchas quedaron automáticamente impedidos de ingresar al estadio tras una determinación que no distingue responsabilidades individuales y que afecta directamente a abonados y público general.

El castigo, aplicado luego de los incidentes ante Coquimbo Unido, no solo encendió el malestar en la galería Norte, sino que abrió un nuevo flanco legal. Un grupo de fanáticos decidió acudir a la justicia para intentar frenar la medida, apuntando a una eventual vulneración de derechos y cuestionando la forma y el fondo de la resolución.

❓ ¿Por qué se sancionó a más de 3 mil hinchas de la U de Chile?

La ANFP resolvió impedir el ingreso y la compra de entradas a 3.327 personas que estuvieron presentes en la galería Norte del Estadio Santa Laura durante el partido ante Coquimbo Unido. La medida se aplicó de manera general al sector, sin individualizar responsabilidades.

Entre los más afectados están cerca de 1.700 abonados, quienes ya habían asegurado su acceso a los partidos de la temporada y ahora no podrán asistir al duelo ante Audax Italiano, válido por la primera fecha del torneo.

⚖️ ¿Qué es el recurso de protección que presentaron los hinchas?

Frente a este escenario, varios fanáticos interpusieron recursos de protección ante la justicia. Uno de ellos fue presentado por Javier Lea Plaza, abogado e integrante de la comisión jurídica del Club Deportivo Social Cultural Los de Abajo.

Según explicó, el objetivo principal es que la Corte de Apelaciones dicte una orden de no innovar, lo que permitiría congelar los efectos de la sanción mientras se revisa la legalidad de la medida adoptada por los órganos disciplinarios del fútbol chileno.

🗣️ ¿Por qué califican la sanción como “absurda”?

El abogado fue directo al cuestionar el castigo colectivo.

“La sanción es bien absurda”, señaló en diálogo con ADN Deportes, apuntando a que las personas responsables de los incidentes ya estarían identificadas.

“A las personas que cometieron los hechos que ellos consideran reprochables las tienen identificadas y ya les aplicaron el derecho de admisión, son cerca de 15 personas. Y además toman esta determinación que va en contra de todas las personas del sector y que muchos de ellos, tales como yo, no teníamos nada que ver con esto”, sostuvo.

Uno de los puntos centrales del reclamo es la aplicación de normas internas de la ANFP a personas que no forman parte de esa asociación, además del carácter discriminatorio del castigo.

“No necesariamente esa reglamentación es obligatoria para las personas que no somos parte de esa asociación y nosotros creemos que esta medida es discriminatoria y, por sobre todo, que infringe el principio de culpabilidad”, explicó Lea Plaza al citado medio.

“El principio de culpabilidad es el principio más importante en materia sancionatoria (…) y dice básicamente que a las personas se les puede sancionar por sus hechos. En este caso no se ve cómo estas más de tres mil personas que no hicieron nada pueden ser objeto de un reproche”, agregó.

⏳ ¿Qué puede pasar ahora con la sanción a los hinchas de la U de Chile?

El escenario es contrarreloj. La resolución clave debía conocerse en las horas siguientes, ya que el debut del equipo está a la vuelta de la esquina. “Mañana es la determinación más importante, porque si finalmente no se acoge la orden de no innovar, en el fondo la ilegalidad se va a fraguar y finalmente no va a haber forma de reclamar en contra de eso”, advirtió el abogado.

📰 En resumen

Más de 3 mil hinchas de la U fueron sancionados tras incidentes ante Coquimbo

La medida afecta a abonados y público general de galería Norte

Fanáticos presentaron recursos de protección en la justicia

Un abogado calificó la sanción como “absurda”

Buscan congelar el castigo mediante una orden de no innovar

La resolución es clave antes del debut ante Audax Italiano

📣 Sigue en AlAireLibre.cl toda la cobertura del caso, el debut de la U y las repercusiones legales que sacuden el arranque del Campeonato Nacional 2026.