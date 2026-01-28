La U de Chile está muy cerca de concretar el regreso de Marcelo Morales, otrora joya del club y que fue vendido al New York RB de la MLS.

Si bien han tratado de llevar estás negocios con el perfil más bajo posible ninguno de los protagonistas ha ido en esa sintonía. Morales declarando como nuevo jugador de la U en el aeropuerto y Francisco Meneghini confirmándolo accidentalmente en una entrevista en TNT Sports.

La gran preocupación que hay por Morales es la misma que había antes de su partido al fútbol norteamericano: su estado físico.

📩 El mensaje que Paqui Meneghini le mandó a Marcelo Morales

Ya asumiendo que Morales será el reemplazante de Matías Sepúlveda, Francisco Meneghini le mandó un mensaje claro al lateral.

“Ya cuando llegue estará el preparador físico hinchándole ahí un poquito, como lo hace con todos”, declaró el técnico argentino en Todos Somos Técnicos. Si bien lo dice en tono de broma, lo cierto es que Morales es un jugador que ha batallado siempre con su peso y eso le costó la marginación de un proceso en selecciones menores.

El Paqui justificó el fichaje de Marcelo Morales por necesidad táctica: “Queremos que se sume, ya hablé con él, principalmente porque es un jugador que ya demostró que puede jugar en la U, demostró que más allá de que quiere mucho el equipo, es un buen jugador y puede jugar”.

⚠️ Paqui disiente de Marcelo Díaz por el retorno de Morales a la U de Chile

Marcelo Díaz está feliz de tener a Morales otra vez en la U, pero si fue muy claro indicando que “a mí no me gusta” que los jugadores jóvenes vuelvan tan rápido al club.

“A los jugadores que ya hicieron un buen torneo en Chile y se les dio la posibilidad de ir al extranjero, les recomiendo que no vuelvan. Tienen que hacer su carrera fuera si quieren seguir creciendo“.

Díaz remarcó su propia experiencia: “Me fui el 2012 y dije que no voy a ser el típico jugador que va a volver en dos o tres años. Tuve la opción de volver el 2016, pero no volví y estuve casi 11 años fuera”.

Paqui también opinó sobre las declaraciones de Díaz, teniendo una postura diferente a la del capitán azul.

“Cada carrera y cada jugador es individual. Hay ejemplos de jugadores que quizás se van, vuelven y encuentran otra vez el impulso para volver a salir”, indicó el DT.

🤕 El mal paso de Morales por la MLS