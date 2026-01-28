La U de Chile sigue explorando el mercado de pases y buscando alguna alternativa que sirva como relevo a Lucas Assadi, pretendido por el Atlético Mineiro y el Gremio.

En ese contexto, los azules recibieron el ofrecimiento de Gastón Pereiro, volante ofensivo uruguayo de 30 años que se encuentra sin club tras rescindir su contrato con Bari de la Serie B italiana. Según información de Bolavip Chile, el mediapunta charrúa fue propuesto como alternativa a Nicolás Fernández, actual objetivo de la U.

El experimentado volante tiene en su currículum dos títulos de la Eredivisie con PSV Eindhoven (2015 y 2016), dos Supercopas de Holanda y un campeonato uruguayo con Nacional de Montevideo. Sin embargo, su último año fue irregular: disputó apenas 11 partidos con Bari, anotando un solo gol.

⚽ ¿Quién es Gastón Pereiro?

Nacido el 11 de junio de 1995 en Montevideo, Pereiro es un mediapunta zurdo de 188 cm y 75 kg. Su carrera profesional incluye pasos por Nacional de Montevideo, PSV Eindhoven, Cagliari, Ternana, Genoa y Bari.

Con la selección uruguaya jugó 11 partidos oficiales entre 2017 y 2021, marcando tres goles. Su mejor momento deportivo fue en PSV, donde ganó dos Eredivisie consecutivas y disputó 350 partidos profesionales con 89 goles.

Gastón Pereiro llegaría como agente libre sin costo de transferencia. Su experiencia europea y títulos internacionales lo convierten en un perfil atractivo, aunque su edad y bajo rendimiento reciente generan dudas.

Gastón Pereiro espera estar asi, firmando por la U de Chile / © AI Google Studo

​🇺🇾 ¿Qué pasó con el traspaso de Nicolás Fernández a la U de Chile?

El volante de 22 años que milita en Progreso sigue siendo la prioridad. En diálogo con Carve Deportiva, Fernández confirmó el interés de la U: “Hay muchos rumores y es una locura. Es un club muy importante”.

El mediocampista uruguayo reveló la presión que siente: “Nunca me esperé que tanta gente me hable, como los hinchas de ellos. Estoy esperando a ver qué sucede, tampoco quiero volverme loco”.

En la temporada 2025 con Progreso, Fernández disputó 35 partidos, convirtió cuatro goles y entregó una asistencia. La perla uruguaya sigue esperando el llamado de la U.

📋 Increíblemente la U de Chile aún tiene un cupo de extranjero

Bianneider Tamayo le abrió una gran uerta a la U de Chile. El venezolano no utiliza cupo en planilla porque está inscrito desde 2024 en las series inferiores azules, permitiendo a los azules citar a seis extranjeros pero solo tener cinco en cancha simultáneamente.

Actualmente, los foráneos del plantel son: Lucas Romero, Octavio Rivero, Juan Martín Lucero, Franco Calderón y Bianneider Tamayo.