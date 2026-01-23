El plan de Universidad de Chile era claro: cerrar el mercado con tiempo, tener el plantel completo para trabajar en pretemporada y evitar sobresaltos. Sin embargo, un nombre comenzó a sonar fuerte en las últimas horas y podría reactivar las oficinas de Azul Azul.

La llegada de un uruguayo, volante ofensivo o atacante de Progreso, se baraja como posible movimiento si es que algún jugador como Lucas Assadi termina saliendo del club. Por ahora no hay oferta formal, pero el perfil del charrúa ya fue analizado internamente y es del gusto del cuerpo técnico.

🔵 Nicolás Fernández, el uruguayo que asoma como opción en ofensiva

Con 22 años, Nicolás Fernández ha sumado minutos y experiencia en el fútbol uruguayo, destacando por su versatilidad: puede jugar como mediapunta, extremo por ambas bandas, e incluso como delantero centro o interior ofensivo.

Hoy milita en Progreso, pero también registra una etapa sólida en Rentistas, donde acumuló 66 partidos. En total, entre ambos equipos, suma 130 encuentros como profesional, con nueve goles y seis asistencias.

Desde lo táctico, gusta por su movilidad, desequilibrio en espacios reducidos y buen pase filtrado. Un tipo de jugador que podría ocupar el espacio que deja Assadi, en caso de que este último concrete una salida internacional.

👀 La postura de Azul Azul y lo que dijo Manuel Mayo

Según palabras del gerente deportivo Manuel Mayo, La U no tiene previsto fichar a nadie más… a menos que ocurra una salida importante o una lesión de última hora. La lógica es clara: el plantel está cerrado, pero si se va una ficha clave, habrá que cubrirla.

Y es ahí donde entra el nombre de Nicolás Fernández. Por ahora, no hay conversaciones abiertas ni gestiones activas,

La secretaría técnica de La U de Chile sigue de cerca a Nicolás “Maravilla” Fernández.



El jugador de Progreso interesa en el equipo chileno. El futbolista de 22 años viene de un buen 2025 a nivel individual, convirtiendo cuatro goles, una asistencia y siendo el líder… pic.twitter.com/RP4RUd2fPq — Santiago Acevedo (@santiacevedo02) January 22, 2026

🔁 El mercado de pases sigue abierto y en la U no se bajan del todo

Mientras Francisco Meneghini afina el once con Lucero, Rivero, Romero y Eduardo Vargas ya integrados, el club no se cierra a nuevas oportunidades. De hecho, el propio técnico habría entregado informes sobre perfiles ofensivos sudamericanos jóvenes, pensando en eventuales reemplazos estratégicos.

El escenario, entonces, es claro: Nicolás Fernández sólo llegará si se va alguien. Si eso no ocurre, se mantendrá como alternativa en el radar, pero sin concretarse en este mercado de pases.