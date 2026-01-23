Los movimientos en el mercado de la U de Chile no se detienen. Los azules, que tienen cuatro refuerzos confirmados para la temporada que se avecina, siguen ajustando algunas piezas en su plantel.

Sin embargo, esta vez Francisco Meneghini no sumó nuevos jugadores, sino que se desprendió de algunos. Se trata de dos futbolistas que no están contemplados en los planes de ‘Paqui’, por lo que partirán juntos a un equipo de la Primera B.

🔵 Dos jugadores de U de Chile rumbo a la Primera B

Según reveló Primera B Chile, los jugadores en cuestión son el delantero de 21 años, Benjamín Aravena y el mediocampista de 20 años, Fernando Osorio Sanguinetti, quienes partirán a préstamo.

“Jugadores que no serán considerados por el cuerpo técnico azul para el presente año y que buscarán mayor continuidad en Unión San Felipe, club que sigue reforzándose con miras a ser competitivo en la categoría”, señaló el citado medio.

“Se incorporan al proyecto encabezado por Luis Landeros, quien continúa armando el plantel con una mezcla de juventud y experiencia, pensando en una campaña donde Unión San Felipe buscará ser protagonista”, añadió.

⚽ Los números de Benjamín Aravena y Fernando Sanguinetti en la U de Chile

Ni Benjamín Aravena ni Fernando Sanguinetti han debutado de manera oficial con la Universidad de Chile, por lo que esperan sumar minutos en la Primera B para tener una oportunidad en el futuro en el Romántico Viajero.

En el caso de Sanguinetti, la temporada 2025 estuvo a préstamo en Provincial Osorno, elenco en el que jugó 1.175 minutos en 14 partidos, anotó un gol y entregó 6 asistencias.

📅 ¿Cuándo juega la U de Chile?

La U de Chile juega este sábado 24 de enero a las 22:15 horas un duelo amistoso frente a Universitario de Perú por la ‘Noche Crema’.

Este será el último desafío de los laicos antes de su debut en el Campeonato Nacional, el cual está previsto para el próximo viernes 30 de enero a las 20:00 horas en el Estadio Nacional frente a Audax Italiano.

