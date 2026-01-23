Universidad de Chile atraviesa días de análisis silencioso en pleno mercado de fichajes. Aunque el club ha logrado frenar las ofertas que han llegado por Lucas Assadi, en el Centro Deportivo Azul saben que la situación puede cambiar sin previo aviso.

Por lo mismo, en el entorno histórico del club ya comenzaron a surgir preguntas incómodas: ¿existe un plan B real?, ¿hay un volante capaz de asumir el rol creativo si Assadi parte?, ¿o la U deberá mirar fuera del mercado chileno? Una opinión reciente reabrió el debate.

❓ ¿Por qué en la U de Chile ya se habla de un posible reemplazo para Lucas Assadi?

Porque, aunque las propuestas han sido rechazadas, el riesgo de una salida sigue presente y perder a Assadi significaría un golpe estructural en el funcionamiento del equipo.

El mediocampista no solo aporta talento, sino también velocidad, conducción y desequilibrio, un combo poco habitual en el medio local. Esa dificultad para encontrar un perfil similar es justamente la que hoy genera inquietud en el entorno azul.

🔍 ¿Por qué desde el mundo azul advierten que no hay reemplazo de Assadi en el mercado chileno?

Ese diagnóstico no surge desde la dirigencia ni desde el camarín, sino desde una voz con historia en el club. Francisco Las Heras, ex jugador de Universidad de Chile, fue directo al evaluar las opciones disponibles en el país, en declaraciones recogidas por En Cancha:

“En Chile, en este momento, yo personalmente no veo a alguien de características tan relevantes como para manejar la U. Se necesita un jugador influyente, que con ese pase entre líneas sea decisivo. Yo al menos acá no veo a nadie con esas condiciones”.

Ante ese escenario, Las Heras abrió el foco hacia otros perfiles y puso sobre la mesa un nombre que llamó la atención. “El otro que siempre me gustó y creo que sería una buena opción es Luciano Cabral. Es un poco lagunero, sí, pero es un jugador que mete asistencias entre líneas constantemente”. El análisis apunta a un tipo de volante escaso, con lectura de juego y capacidad para asumir riesgos en zonas decisivas.

🧠 Luciano Cabral es comparado con Jorge Valdivia

La frase que más ruido generó llegó cuando Las Heras profundizó en el perfil que debería buscar la U si Assadi se va: “Es muy parecido en ciertas cosas —no cien por ciento— a lo que hacía Jorge Valdivia”. Más allá del peso del nombre, la comparación apunta a visión, pausa y último pase, atributos que la U perdería si su actual volante creativo deja el plantel.

⚽ ¿En qué se diferencia Assadi del perfil histórico del “10”?

El propio Las Heras marcó la distinción entre el actual mediocampista azul y ese rol clásico: “Assadi es espectacular, pero es distinto. Tiene algo muy especial para ser ‘10’: la velocidad. Es muy rápido, enfrenta, toca y pasa, y eso desconcierta a los rivales”. Ahí aparece el nudo del debate: no se trata solo de reemplazar talento, sino de decidir qué tipo de creatividad necesita la U para sostener su juego.

📰 En resumen

La U sigue atenta a una posible salida de Lucas Assadi

En el entorno azul ya se evalúan escenarios de reemplazo

Francisco Las Heras descarta opciones claras en el mercado chileno

Luciano Cabral aparece como nombre que calza en el perfil

La comparación con Valdivia encendió el debate

El rol creativo es el mayor desafío si Assadi parte

