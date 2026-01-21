U de Chile tiene una tremenda delantera, no hay duda de eso: las contrataciones de Eduardo Vargas, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero le dan un gran peso en ofensiva a los Azules, aunque debe verse en cancha el nivel que tienen en la actualidad y cómo se complementan juntos.

Es por esto que históricos de la U, pero también de Colo Colo y U Católica se unen al debate sobre si los universitarios tienen el mejor ataque del Campeonato Nacional 2026.

🗣️ El debate sobre si U de Chile tiene el mejor ataque del Campeonato Nacional

Roberto Reynero, quien fuera capitán de U de Chile en la década de los ‘80, señaló en La Tercera: “Por nombres, sí, no hay dudas, es la mejor delantera”, aunque después añadió: “Son nombres que dieron, en su plenitud, hace tres o cuatro años”.

“Ahora, veremos si rinden, donde los pondrán y si jugarán los tres al mismo tiempo. Si miramos el papel, Lucero, Rivero y Vargas juegan muy cerca del área. Habría que distribuir bien quién alimenta a quién y quién se tira más atrás. Ahí está la visión del técnico. Vargas puede ir un poco más atrás, de espaldas al arco. Lucero y Rivero son más de área. Hay que ver el nivel en que llegan, también”, sentenció.

🧐 Históricos de Colo Colo y U Católica también opinan sobre U de Chile

Por el lado de Colo Colo opinó el campeón de América Gabriel “Coca” Mendoza: “No me gusta hablar de ellos, pero son excolocolinos. Uno salió de muy mala forma, pero son goleadores”, refiriéndose a Octavio Rivero y Juan Martín Lucero.

Además, añadió que: “Los innombrables tienen goleadores de fuste. Eso no ser puede negar. Tanto Católica como la U se reforzaron bien, pero estaban obligados por su participación en torneos internacionales… A Colo Colo le hacen falta refuerzos de peso. Con lo que hay no alcanza”.

En el caso de U Católica hay tres históricos que sacaron la voz: Jorge Aravena, Osvaldo “Arica” Hurtado y Jorge “Coke” Contreras.

El Mortero le pone fichas a Los Cruzados: “Yo sigo creyendo que la mejor ofensiva es la de la UC, con Zampedri en el centro del ataque”, mientras que de la U dijo: “Hay que ver cómo el técnico de la U pretende jugar. Si va a poner a Vargas, Rivero y Lucero juntos. Creo que no caminarían, porque son jugadores de área… Eduardo ya no es del hace seis o siete años”.

Arica Hurtado expresó: “No sé si es la mejor delantera (de la U), porque no sé si van a jugar juntos, pero a nivel de plantel es la más potente”.

Finalmente, Coke Contreras señaló: “Estamos hablando de tres jugadores que juegan en el mismo puesto. Va más pensado en tener buen recambio ante cualquier cosa. Agotamiento o lesión. De jugar los tres juntos, va a ser difícil. Tampoco indica que sea el equipo que mejor se potenció en el aspecto ofensivo, pero lo hace un equipo con aspiraciones por los nombres y la calidad”, sentenció.