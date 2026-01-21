Atlético Mineiro ha hecho todos los esfuerzos para poder fichar a Lucas Assadi, pero la U de Chile ha considerado insuficiente cada oferta del equipo de Belo Horizonte.

Todo apuntaba a que el Galo desistiría de comprar al joven volante, pero Jorge Sampaoli lo pidió expresamente y presionó en conferencia de prensa, lo que hizo que se reactivara el interés por el seleccionado chileno.

Atlético Mineiro ya tomó una decisión por Assadi y optó por postergar este fichaje hasta la ventana de transferencias de mitad de año. Según confirmó el periodista brasileño Wadson Fernandes, “el fichaje es una petición especial de Sampaoli, pero en el Atlético la negociación se da por cerrada por el momento”.

La estrategia del Galo es clara: esperarán a que Assadi pueda firmar un precontrato como agente libre si la U sigue con sus dilaciones. El vínculo del chileno expira en diciembre de 2026, lo que permitiría negociar directamente con él desde junio sin pagar un peso por su pase a la U de Chile.

Lucas Assadi: a contratação é um pedido especial do Sampaoli, mas no Atlético a negociação é dada como encerrada neste momento



Galo deve aguardar a janela do meio do ano, quando o atleta poderá assinar pré-contrato, caso a La U siga travando



Foco do mercado é volante e zagueiro https://t.co/c4mp0RlSHn pic.twitter.com/3I8zfmG2df — Wadson Fernandes (@WadsonAraujo89) January 20, 2026

🇧🇷 ¿Por qué Atlético Mineiro decidió esperar?

Las exigencias económicas de la U superan lo que el Galo está dispuesto a invertir. Azul Azul pide US$ 5 millones por el 100% de la carta, pero Mineiro ofreció US$ 4,5 millones pagados en muchísimas cuotas, propuesta que fue rechazada.

Manuel Mayo, gerente deportivo de la U, fue enfático: “Por Lucas no nos ha llegado ninguna oferta de acuerdo a la valorización que tenemos. Es un talento pocas veces visto”. La dirigencia azul considera que Assadi vale tanto como Darío Osorio, quien fue vendido al FC Midtjylland por US$ 5 millones.

⚽ ¿Qué dijo Jorge Sampaoli sobre Assadi?

El ex DT de la U no se rinde y sigue presionando públicamente. Tras el empate 0-0 ante Tombense por el Mineiro, Sampaoli declaró: “Lucas es un jugador que nosotros monitoreamos y elegimos. El club está intentando, viendo la manera de si puede traerlo o no. El mercado está abierto”.

El argentino agregó una frase que encendió las alarmas en Santiago: “Estamos esperando soluciones, porque preocupa la falta de gol del equipo”, dejando entrever que Assadi es la pieza que necesita para potenciar su ataque.

🤝 Gremio también busca a Assadi

El club gaúcho apareció como competidor directo del Mineiro. Según Bolavip Brasil, Grêmio está dispuesto a pagar los US$ 5 millones en una sola cuota, condición que sería más atractiva para Azul Azul que el plan de pagos del Atlético Mineiro.

El técnico Luís Castro ya aprobó el fichaje de Assadi, y las negociaciones habrían comenzado formalmente. Sin embargo, la U mantiene su postura firme respecto a la valorización.