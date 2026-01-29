Tras una pésima primera impresión en su debut ante Universitario, Francisco Meneghini ha trabajado en la formación de la U de Chile para el debut en el Campeonato Nacional.

Los azules tuvieron un gran mercado de pases y son candidatos a pelear el título, es por eso que deben dar vuelta la página luego de la derrota en Perú, donde se vieron lentos y con desconexión en las líneas.

Paqui tiene prácticamente listo el equipo, lo único que le falta es resolver un par de dudas en ataque. El DT de los azules tiene un puesto en cuestión y dos jugadores que buscan la camiseta de titular: Eduardo Vargas y Maximiliano Guerrero.

⚽ Vargas y Guerrero luchan por estar en la formación de la U de Chile

Según Emisora Bullanguera, ambos atacantes, Vargas y Guerrero, pelean por un cupo en el once inicial del Paqui.

La formación probable que viene trabajando Meneghini contempla un 4-2-3-1 con Gabriel Castellón en el arco; Hormazábal, Calderón, Zaldivia y Salomoni en defensa; Romero y Aránguiz como doble pivote; y el tridente ofensivo con Guerrero/Vargas, Altamirano y Assadi detrás de Octavio Rivero.

Turboman fue titular en la Noche Crema ante Universitario de Lima, Vargas demostró movilidad y despliegue físico. Pero el desempeño colectivo fue espantoso.

Guerrero, en cambio, fue titular indiscutido durante el 2025 con Gustavo Álvarez, disputando 27 partidos en Liga de Primera y 4 en Copa Chile con 6 goles totales. Sin embargo, con Meneghini ha tenido un rol secundario.

✅ Lucas Assadi vuelve a su posición en la U de Chile

Después de su actuación fantasmagórica en Perú, producto de salir de su puesto, Lucas Assadi volverá a la banda izquierda, su posición natural. En Lima jugó como enganche clásico por el centro, pero Meneghini corregirá este error.

Con Assadi fijo por izquierda y Javier Altamirano por el centro, la banda derecha queda como variable táctica entre Vargas y Guerrero.

🤕 Octavio Rivero se sacrificaría por la U de Chile

Octavio Rivero superó las molestias físicas que arrastra después del viaje a Perú, pero en ningún caso está al 100%. Pero esto no sería impedimento para jugar frente a Audax Italiano.

Según reveló En Cancha, Rivero estaría dispuesto a exigirse físicamente para estar presente en el debut en el Campeonato Nacional. Esto le soluciona otro problema a Meneghini, quien sufre porque aún no termina la puesta a punto de Juan Martin Lucero.

📅 ¿Cuándo juega la U de Chile por el Campeonato Nacional?

Este viernes 30 de enero a las 20:00 horas en el Estadio Nacional. Con este partido se dará el inicio oficial al Campeonato Nacional 2026.

📺 ¿Quién transmite U de Chile vs Audax Italiano?

Este partido entre U de Chile y Audax Italiano será transmitido de forma exclusiva por TNT Sports y podrá ser visto en la plataforma de streaming HBO MAX.