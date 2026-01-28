La U de Chile continúa preparando su debut en el Campeonato Nacional 2026. Los azules recibirán este viernes a Audax Italiano en el partido que dará el vamos al torneo, por lo que Francisco Meneghini se encuentra afinando los últimos detalles.

En ese contexto, ‘Paqui’ recibió una alentadora noticia, puesto que una de las piezas claves del equipo volvió a estar disponible. El jugador, que arrastraba molestias físicas, era una de las grandes interrogantes del Romántico Viajero para su estreno en el torneo.

🔵 Figura de la U de Chile lista para el debut

Se trata del portero Gabriel Castellón, quien hace algunos días sufrió un desgarro en un muslo, el cual lo dejó al margen del partido amistoso frente a Universitario de Perú, donde los estudiantiles cayeron por 3-0.

En conversación con Radio ADN, el guardameta confesó estar listo para volver a las canchas. “Ya me siento bien. El lunes empecé a entrenar de manera normal, así que ya estoy habilitado para poder jugar. Voy a pelear por el puesto, dependerá del entrenador”, dijo el golero.

“Nos hemos preparado de buena manera para dar una buena impresión el viernes y poder ganar. Nuestro objetivo este año es ganar todo lo que venga”, añadió.

Por último, Castellón tuvo palabras para los refuerzos que han llegado a potenciar el plantel de la U de Chile. “Llegaron buenos jugadores. Creemos que vamos a andar bien”, concluyó.

🧤 ¿Gabriel Castellón será titular en la U de Chile vs Audax Italiano?

Aún resta un entrenamiento, por lo que se desconoce cuál será la formación titular de la U de Chile en su estreno en el Campeonato Nacional. Por esta razón, es una incógnita si Gabriel Castellón será el portero frente a los itálicos.

Sin embargo, todo indica que de estar en óptimas condiciones físicas, será el exHuachipato el encargado de pararse bajo los tres palos, puesto que asoma como una pieza inamovible para Meneghini.

📅 ¿Cuándo juega la U de Chile?

La U de Chile jugará este viernes 30 de enero frente a Audax Italiano en el debut de ambos equipos en el Campeonato Nacional 2026. El partido está previsto para las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

