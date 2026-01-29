El inicio del Campeonato Nacional 2026 quedó marcado por una polémica que va mucho más allá de lo futbolístico. A días del debut de Universidad de Chile ante Audax Italiano, una sanción del Tribunal de Disciplina de la ANFP encendió un conflicto de alto voltaje con la barra organizada del club.

La prohibición de ingreso para más de tres mil hinchas en el estreno como local activó una respuesta inmediata de Los de Abajo, que difundieron un duro comunicado. El mensaje no solo rechaza el castigo: instala una amenaza inédita, acusa al sistema del fútbol chileno y anticipa un escenario de tensión que podría extenderse más allá de la U.

🚫 ¿Qué castigo aplicó la ANFP a los hinchas de la U de Chile antes del debut?

El Tribunal de Disciplina resolvió sancionar a todos los asistentes validados en la galería norte del Estadio Santa Laura durante el partido ante Coquimbo Unido, disputado el 2 de diciembre de 2025.

La medida afectará a 3.327 hinchas, quienes no podrán ingresar al duelo entre Universidad de Chile y Audax Italiano, programado para este viernes en el Estadio Nacional, por la primera fecha del Campeonato Nacional 2026.

Según el fallo, la sanción se fundamenta en la instalación de lienzos no autorizados, interrupciones del juego y el uso reiterado de pirotecnia en ese sector del estadio.

🗣️ ¿Qué dice el comunicado de Los de Abajo tras la sanción?

La reacción fue inmediata y frontal. En un extenso texto publicado en redes sociales, la barra señaló que la situación representa un punto de quiebre tras años de conflictos acumulados.

“Ante todas las injusticias que venimos viviendo los últimos años, es que todo llegó a su punto límite”, expresa el comunicado en su inicio.

El grupo aseguró haber intentado mantener el orden y acompañar al equipo incluso en contextos adversos, incluyendo viajes internacionales y partidos con restricciones de acceso, pero afirmó que el escenario actual terminó por colmar la paciencia.

⚠️ ¿Por qué la barra amenaza con suspender partidos del fútbol chileno?

Este es el eje más delicado del mensaje. Los de Abajo no solo cuestionaron el castigo, sino que apuntaron directamente al funcionamiento del fútbol nacional y elevaron el conflicto a una escala mayor.

“La primera fecha del campeonato no se va a jugar sin la gente incondicional por medidas absurdas de parte de la ANFP”, advirtieron.

Y luego lanzaron la frase que encendió las alarmas: “Vamos a suspender si es necesario no solo los partidos de la U, sino que todos los partidos del fútbol chileno, ya que todos los clubes viven la misma situación”.

El comunicado califica a la ANFP como “una mafia” y acusa a los clubes más grandes de actuar como cómplices, instalando una denuncia estructural que trasciende a Universidad de Chile.

En lo inmediato, Los de Abajo confirmaron un llamado al no ingreso a galería sur en el debut del campeonato y anunciaron que no se colgará ningún lienzo en ese sector del Estadio Nacional.

“Quienes no cumplan con esta medida lo veremos inmediatamente en contra de los ideales de la hinchada”, señalaron, marcando una postura rígida de cara al estreno.

Además, informaron que ya se organizan para marchas directas hacia las oficinas de la ANFP, en rechazo a los castigos, los cambios de horario a última hora y el alza sostenida en el precio de las entradas.

El comunicado no se limita al ente rector. La barra también dirigió críticas directas a la concesionaria Azul Azul y a nombres específicos de su estructura.

“Queremos dejar de manifiesto la inoperancia de Javier Gonçalves”, gerente de operaciones, y cuestionaron el rol de Victorino Cerda, a quien acusan de controlar la sociedad anónima “desde las sombras”.

El reclamo se cruza con el malestar por el aumento de precios en los abonos 2026, una situación que el club intentó amortiguar incorporando partidos de Copa Chile, sin lograr desactivar el conflicto con la hinchada más dura.

📰 En resumen

La ANFP sancionó a más de 3.300 hinchas de la U por incidentes en Santa Laura

Los de Abajo respondieron con un comunicado de extrema dureza

La barra amenazó con suspender partidos del fútbol chileno

Llamaron al no ingreso a galería sur y anunciaron protestas

También apuntaron contra Azul Azul y su dirigencia

