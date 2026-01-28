Universidad de Chile ya oficializó su último movimiento del mercado 2026. No fue un fichaje rimbombante ni una irrupción inesperada, pero sí una operación cargada de matices deportivos y económicos que abre una pregunta legítima: ¿la U ganó o perdió con este regreso?

El protagonista vuelve tras una experiencia breve y accidentada en el extranjero, en un contexto donde el club necesitaba cubrir una salida sensible y, al mismo tiempo, cuidar las finanzas. El acuerdo ya es oficial y los detalles del contrato permiten entender por qué en Azul Azul ven esta operación como una oportunidad… siempre y cuando el rendimiento acompañe.

❓ ¿Qué acordó la U de Chile para concretar el regreso de Marcelo Morales?

Universidad de Chile oficializó el retorno de Marcelo Morales, quien vuelve al club a préstamo por una temporada, con opción de compra, desde el New York Red Bulls.

“Qué lindo es tenerte de vuelta. Bienvenido a casa, Marcelo Morales”, publicó el club en sus redes sociales al confirmar la operación, que convierte al lateral izquierdo en el quinto refuerzo azul para la temporada 2026.

El lateral izquierdo Marcelo Morales regresa a Universidad de Chile para defendernos con toda su pasión y entrega este 2026 🔵🔴

Revisa los detalles 👇🏼https://t.co/39UPpHnWkl — Universidad de Chile (@udechile) January 28, 2026

El acuerdo contempla una opción de compra por el 70% del pase, porcentaje que aún pertenecía al club estadounidense, fijada en 400 mil dólares. La clave del negocio está en que la U ya es dueña del 30% de su carta, obtenido en la negociación que permitió su salida en 2024.

En términos prácticos, si el club decide ejecutar la opción, pasará a controlar el 100% del jugador tras una inversión menor a la que recibió originalmente por su partida al extranjero, lo que transforma la operación en una jugada financieramente favorable si el rendimiento acompaña.

⚽ ¿Por qué Marcelo Morales vuelve tan rápido desde la MLS?

La experiencia en Estados Unidos estuvo lejos de lo esperado. Morales no logró continuidad en el primer equipo del New York Red Bulls, afectado por lesiones, adaptación física y un contexto competitivo que terminó limitando sus minutos.

Durante la última temporada, disputó solo cuatro partidos en la MLS y sumó otros encuentros en el segundo equipo del club. Ese escenario abrió la puerta para su regreso, justo cuando la U quedó con un vacío en el sector izquierdo tras la salida de Matías Sepúlveda al fútbol argentino.

🧠 ¿Qué rol proyecta la U de Chile para Marcelo Morales en 2026?

El lateral vuelve para competir por un puesto, no con cartel de figura indiscutida, pero sí como una alternativa con conocimiento del club, recorrido y proyección. En la U saben que su mejor versión ya fue vista en 2024 y que el desafío pasa por recuperar ese nivel bajo el mando de Francisco “Paqui” Meneghini.

En lo contractual, el ajuste también juega a favor del club: en Estados Unidos percibía un salario cercano a los 35 millones de pesos mensuales, cifra que en su regreso se reduce aproximadamente a la mitad, alineándose con la realidad financiera del plantel.

🏟️ ¿Cuándo podría debutar Marcelo Morales en su regreso a la U de Chile?

Morales ya se integró a los trabajos del plantel, aunque no estará disponible para el debut ante Audax Italiano. La proyección es que pueda comenzar a sumar minutos a partir de la segunda fecha del Campeonato Nacional 2026.

📰 En resumen

La U oficializó el regreso de Marcelo Morales para la temporada 2026

Llega a préstamo desde New York Red Bulls, con opción de compra

La opción es por el 70% del pase, fijada en 400 mil dólares

El club ya posee el 30% de su carta desde 2024

Su salario se reduce respecto a su etapa en la MLS

Es el quinto refuerzo azul para el nuevo ciclo

