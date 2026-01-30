El Estadio Nacional vivirá este viernes 30 de enero, a las 20:00 horas, el estreno ante el público local de Francisco “Paqui” Meneghini en la banca azul. La U de Chile enfrenta al Audax Italiano en el inicio del Campeonato Nacional 2026.

La pretemporada de la U dejó sensaciones encontradas. La dura caída 3-0 ante Universitario en Lima encendió las alarmas: errores en transición defensiva y el mediocampo superado. Sin embargo, Meneghini cuenta con un plantel reforzado con cinco caras nuevas: Eduardo Vargas, Octavio Rivero, Juan Martín Lucero, Lucas Romero y Marcelo Morales. Este último no llegará al debut, pero el resto asoma con chances de sumar minutos.

La formación probable perfila a Gabriel Castellón bajo los tres palos; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia y Felipe Salomoni en defensa; Lucas Romero y Charles Aránguiz, Lucas Assadi, Javier Altamirano y Maximiliano Guerrero en mediocampo y Eduardo Vargas como único delantero. Rivero, con molestias en el tobillo, evolucionó bien y podría estar en la banca, mientras que Lucero llega con escaso ritmo tras no jugar de titular desde octubre.

Audax Italiano, dirigido por Gustavo Lema, llega con un equipo renovado y con la misión de clasificar a una copa internacional para la temporada 2027. El conjunto itálico es un rival incómodo para los azules en el Nacional, y buscará atacar con Franco Troyansky y Diego Coelho como cartas de gol.

⏱️ U de Chile vs Audax Italiano, minuto a minuto