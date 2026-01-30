Lo que parecía una tormenta contenida al interior del club, ya desbordó los límites de lo dirigencial. Las últimas sanciones de la CMF contra Sartor AGF y Michael Clark han provocado una fuerte reacción desde la propia Universidad de Chile, que alzó la voz a través de su Senado Universitario.

En un gesto poco habitual, se emitió un comunicado que no sólo cuestiona el manejo de Azul Azul, sino que va más allá: se pone en duda el uso del nombre y los emblemas históricos del club, mientras se plantea abiertamente la necesidad de que Clark dé un paso al costado.

🔵 Senado Universitario pide evaluar la relación con Azul Azul

El documento oficial de la Universidad de Chile fue claro. Se manifestó una “profunda preocupación” por los efectos que genera en la imagen institucional la permanencia de Michael Clark como presidente del club. La sanción impuesta por la Comisión para el Mercado Financiero fue el detonante de la declaración.

Según el vicepresidente del Senado, Sergio Celis, “se pasó un límite” al mezclar los emblemas universitarios con situaciones reprochables. En conversación con Radio ADN, el académico indicó que la comunidad universitaria no puede permanecer indiferente cuando hay un daño reputacional tan claro hacia la U y su hinchada.

Además, el Senado pidió revisar los convenios vigentes con Azul Azul y abrir la puerta a eventuales modificaciones sobre el uso del nombre y símbolos de la universidad.

⚠️ Michael Clark y su permanencia bajo fuego directo

El cuestionamiento no fue indirecto. El comunicado y las declaraciones posteriores apuntan directamente a Michael Clark, presidente de Azul Azul y representante de Sartor, empresa controladora del club. Celis fue enfático: “Cuando un alto directivo del club deportivo se ve envuelto en situaciones reprochables, se empiezan a manchar los emblemas”.

Por eso, el llamado fue claro: que Clark dé un paso al costado.

Si bien la Universidad no tiene autoridad directa para remover al dirigente, sí puede poner presión institucional y política sobre su permanencia, lo que podría afectar su continuidad en el corto plazo.

🧩 ¿Qué pasará con el vínculo entre la U y su club?

Uno de los puntos más delicados del comunicado del Senado Universitario fue el llamado a revisar la continuidad del uso del nombre Universidad de Chile en Azul Azul. Esto no implica una ruptura automática, pero sí un precedente poderoso.

Tal como explicó Celis, “la universidad no puede romper el vínculo de inmediato, pero sí puede revisarlo, renegociarlo o condicionarlo”. Es un escenario nuevo, donde el peso simbólico de los emblemas está siendo defendido institucionalmente.

La crisis se instaló, y ahora no sólo afecta a la interna del club: ya involucra a la universidad, su historia y su identidad.