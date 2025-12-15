Universidad de Chile enfrenta un final de año agitado, sin técnico confirmado y con profundas grietas al interior de su directorio. Mientras se busca cerrar nombres para el 2026, fuera de la cancha se gestan tensiones que podrían modificar el presente institucional del club.

Las diferencias internas llegaron a un punto de no retorno, y por eso el directorio de Azul Azul fue citado de emergencia. El objetivo: resolver una situación que podría terminar con consecuencias relevantes para la presidencia de Michael Clark.

⚠️ Michael Clark en la mira de parte del directorio de U de Chile

El presidente de Azul Azul, Michael Clark, quedó en el centro de la tormenta tras la investigación de la CMF al grupo Sartor, controlador de la concesionaria. Aunque el directivo ya entregó su defensa, parte del directorio solicitó su renuncia, lo que fue rechazado por el propio Clark.

Según Emisora Bullanguera, el ambiente se tensionó aún más luego de esa negativa, dividiendo completamente las posturas internas. Algunos ven en su continuidad una amenaza para la estabilidad del club, mientras otros insisten en que debe seguir para sostener el proyecto.

🗓️ Junta extraordinaria: fecha, hora y los temas clave

La cita ya tiene hora: viernes a las 9:00 de la mañana. Se trata de una reunión extraordinaria, convocada para cerrar el año con definiciones urgentes y sin margen para postergaciones. En la pauta se incluirán puntos que no pudieron resolverse en sesiones anteriores, incluyendo el futuro del mismo presidente, el reordenamiento del área deportiva y la búsqueda de un nuevo entrenador para el primer equipo.

🔍 La U busca técnico mientras su dirigencia se quiebra

Todo esto ocurre mientras Universidad de Chile sigue sin reemplazante oficial para Gustavo Álvarez, quien al parecer y de manera simbólica, ya dejó el cargo. La incertidumbre directiva complica aún más el armado del nuevo plantel para 2026, que incluye refuerzos, salidas y renovaciones clave.

El conflicto interno no sólo ralentiza decisiones, también siembra dudas en los posibles nombres a llegar. ¿Quién querrá firmar con un club que no tiene una presidencia estable?