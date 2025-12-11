En la U de Chile todo se mueve rápido, pero pocas veces con un giro tan inesperado. Mientras Azul Azul intenta destrabar la salida de Gustavo Álvarez —entre diferencias económicas y tensiones acumuladas—, un nombre que parecía imposible volvió a entrar en conversación dentro del CDA.

La sorpresiva renuncia de Ariel Holan a Rosario Central, a semanas del cuestionado título de la Tabla Anual otorgado en una oficina, reordenó por completo la carrera por la banca azul. No porque la U lo haya ido a buscar, sino porque quedó libre justo cuando el club necesita técnico y analiza perfiles en todos los rangos. Y en ese escenario, su nombre no solo apareció: generó debate inmediato dentro de la dirigencia.

🔎 ¿Por qué el nombre de Ariel Holan aparece entre los candidatos a la U de Chile?

Porque quedó libre en el momento exacto en que la U necesita DT. Rosario Central anunció que Holan no seguirá en 2026, cerrando su ciclo “de común acuerdo”. El impacto en Argentina activó, casi de inmediato, evaluaciones internas en el CDA: su experiencia, su rendimiento reciente y su disponibilidad inmediata calzan con varias urgencias del proyecto 2026. Holan nunca estuvo en la lista inicial. Pero su salida reordenó el tablero y abrió una ventana inesperada.

¿Cómo le fue a Ariel Holan en Rosario Central? Números que lo sostienen como candidato

Su campaña en Argentina explica por qué su nombre aparece en la discusión. En un año exacto de trabajo:

  • 42 partidos dirigidos
  • 22 triunfos
  • 14 empates
  • 6 derrotas
  • 63,5% de rendimiento
  • Campeón de la Liga Profesional 2025 (Tabla Anual)
  • Clasificación internacional asegurada

Pese al éxito deportivo, la relación con la dirigencia estaba desgastada y el proyecto hacia la Libertadores 2026 no avanzaba como esperaba el entrenador. La salida se dio en el momento justo para que evaluara otros mercados.

🧩 Ariel Holan y su pasado en el fútbol chileno

UC 2020 – Campeón (58,87%)

  • 34 partidos: 18G, 11E, 5P
  • +27 diferencia de gol

UC 2022 – 6° lugar (53,57%)

  • 18 partidos: 9G, 5E, 4P

UC 2023 – ciclo irregular (45%)

  • 17 partidos: 6G, 5E, 6P

Total en Chile

  • 69 partidos
  • 33G, 21E, 15P
  • 54,38% de rendimiento
  • +43 diferencia de gol

El rendimiento con Universidad Católica es sólido. La recepción interna, no tanto. La U sabe que un técnico con ese pasado genera fricción política y ruido inmediato en la hinchada.

📅 ¿Qué otros candidatos compiten hoy por la banca de la U de Chile?

La U trabaja con plazos ajustados y una carpeta definida antes de la salida de Holan en Argentina:

Francisco Meneghini

  • Libre desde el 31 de diciembre
  • Favorito de un sector del directorio
  • Campaña sólida con O’Higgins

Martín Anselmi

  • Ex Independiente del Valle y Cruz Azul
  • Perfil internacional, costos altos
  • También seguido por Newell’s

Nicolás Diez

  • Temporada sobresaliente en Argentinos Juniors
  • Contrato hasta 2027: operación difícil
  • Clasificado a la Copa Libertadores

Renato Paiva (corre con ventaja)

  • Experiencia en IDV, León, Bahía, Fortaleza y Botafogo
  • Conoce a la U de enfrentamientos recientes
  • Su arribo depende totalmente de la salida de Álvarez

En ese mapa, Holan aparece como outsider con peso real: libre, ganador, polémico y disponible.

📰 En resumen

  • Ariel Holan quedó libre tras renunciar a Rosario Central.
  • Sus números lo sostienen como candidato natural en cualquier mercado.
  • Su pasado en la UC es el principal punto de tensión.
  • La U busca reemplazo para Álvarez con urgencia.
  • Paiva es el elegido, pero el escenario aún no está cerrado.

