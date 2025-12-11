En la U de Chile todo se mueve rápido, pero pocas veces con un giro tan inesperado. Mientras Azul Azul intenta destrabar la salida de Gustavo Álvarez —entre diferencias económicas y tensiones acumuladas—, un nombre que parecía imposible volvió a entrar en conversación dentro del CDA.

La sorpresiva renuncia de Ariel Holan a Rosario Central, a semanas del cuestionado título de la Tabla Anual otorgado en una oficina, reordenó por completo la carrera por la banca azul. No porque la U lo haya ido a buscar, sino porque quedó libre justo cuando el club necesita técnico y analiza perfiles en todos los rangos. Y en ese escenario, su nombre no solo apareció: generó debate inmediato dentro de la dirigencia.

🔎 ¿Por qué el nombre de Ariel Holan aparece entre los candidatos a la U de Chile?

Porque quedó libre en el momento exacto en que la U necesita DT. Rosario Central anunció que Holan no seguirá en 2026, cerrando su ciclo “de común acuerdo”. El impacto en Argentina activó, casi de inmediato, evaluaciones internas en el CDA: su experiencia, su rendimiento reciente y su disponibilidad inmediata calzan con varias urgencias del proyecto 2026. Holan nunca estuvo en la lista inicial. Pero su salida reordenó el tablero y abrió una ventana inesperada.

⚽ ¿Cómo le fue a Ariel Holan en Rosario Central? Números que lo sostienen como candidato

Su campaña en Argentina explica por qué su nombre aparece en la discusión. En un año exacto de trabajo:

42 partidos dirigidos

22 triunfos

14 empates

6 derrotas

63,5% de rendimiento

Campeón de la Liga Profesional 2025 (Tabla Anual)

Clasificación internacional asegurada

Pese al éxito deportivo, la relación con la dirigencia estaba desgastada y el proyecto hacia la Libertadores 2026 no avanzaba como esperaba el entrenador. La salida se dio en el momento justo para que evaluara otros mercados.

Ariel Holan dejó de ser el técnico de Rosario Central.

Las partes decidieron hoy, de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año.

Profe, gracias por el título, tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club… pic.twitter.com/BaBrkpxRPw — Rosario Central (@RosarioCentral) December 11, 2025

🧩 Ariel Holan y su pasado en el fútbol chileno

UC 2020 – Campeón (58,87%)

34 partidos: 18G, 11E, 5P

+27 diferencia de gol

UC 2022 – 6° lugar (53,57%)

18 partidos: 9G, 5E, 4P

UC 2023 – ciclo irregular (45%)

17 partidos: 6G, 5E, 6P

Total en Chile

69 partidos

33G, 21E, 15P

54,38% de rendimiento

+43 diferencia de gol

El rendimiento con Universidad Católica es sólido. La recepción interna, no tanto. La U sabe que un técnico con ese pasado genera fricción política y ruido inmediato en la hinchada.

📅 ¿Qué otros candidatos compiten hoy por la banca de la U de Chile?

La U trabaja con plazos ajustados y una carpeta definida antes de la salida de Holan en Argentina:

Francisco Meneghini

Libre desde el 31 de diciembre

Favorito de un sector del directorio

Campaña sólida con O’Higgins

Martín Anselmi

Ex Independiente del Valle y Cruz Azul

Perfil internacional, costos altos

También seguido por Newell’s

Nicolás Diez

Temporada sobresaliente en Argentinos Juniors

Contrato hasta 2027: operación difícil

Clasificado a la Copa Libertadores

Renato Paiva (corre con ventaja)

Experiencia en IDV, León, Bahía, Fortaleza y Botafogo

Conoce a la U de enfrentamientos recientes

Su arribo depende totalmente de la salida de Álvarez

En ese mapa, Holan aparece como outsider con peso real: libre, ganador, polémico y disponible.

📰 En resumen

Ariel Holan quedó libre tras renunciar a Rosario Central.

Sus números lo sostienen como candidato natural en cualquier mercado.

Su pasado en la UC es el principal punto de tensión.

La U busca reemplazo para Álvarez con urgencia.

Paiva es el elegido, pero el escenario aún no está cerrado.

📣 CTA Final

