La Universidad de Chile sigue viviendo una encrucijada en torno a su futuro deportivo. Con Gustavo Álvarez fuera del proyecto, la dirigencia azul comenzó la búsqueda de quien tome las rendas de un equipo que cerró la temporada en el cuarto lugar de la tabla y clasificó a la Copa Sudamericana. Los nombres de Renato Paiva y Martín Anselmi son los que corren con ventaja. Ambos técnicos con credenciales internacionales y que generan expectativas en la hinchada del Romántico Viajero.

Sin embargo, en las conversaciones que han sostenido con los candidatos, un factor emergió y cambió significativamente el peso de la balanza. El técnico portugués sorprendió a todos con un detalle que pocas veces se ve durante estos procesos de selección de un entrenador.

🎯 La razón oculta que favorece a Renato Paiva para la banca

Según la información que maneja Al Aire Libre, el exentrenador de Botafogo llegó a las conversaciones con un conocimiento casi fotográfico del plantel azul. No se trataba de información superficial sacada de reportes tácticos o bases de datos estadísticas. Paiva conocía a los jugadores de la U de memoria y este dominio del elenco causó una impresión profunda en los directivos y la comisión que evaluaba los perfiles.

Ese detalle, aparentemente simple, resultó ser determinante. Para un equipo que busca continuidad y proyección inmediata en Copa Sudamericana, contar con un DT que ya domina el contexto del plantel es una ventaja casi insuperable. No hay tiempos de adaptación, no hay curva de aprendizaje, por lo que Paiva podría llegar a la banca con los primeros entrenamientos ya calendarizados en su mente.

Renato Paiva dirigiendo en el Nacional a Botafogo contra la U / ©Photosport.

⚽ El factor económico que aún suspende la definición

Aunque por ahora es Paiva el que lidera el proceso, las cuestiones económicas siguen siendo un obstáculo real. Azul Azul continúa en conversaciones con ambos técnicos, pero los números no cierran aún.

La definición se espera una vez que se selle el acuerdo de salida con Álvarez. Aunque es algo que aún no se define, todo indica que el camino favorece al DT portugués.