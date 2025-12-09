U de Chile comenzó este martes 9 de diciembre a armar el plantel para el 2026. La primera misión es terminar el vínculo con Gustavo Álvarez y buscar rápidamente su reemplazo.

En la mesa, Azul Azul tiene un largo número de nombres de entrenadores argentinos: Ramón Díaz, Nicolás Diez, Martín Anselmi son algunos de los que han sido acercados a la dirigenciade la U.

Sin embargo, en las últimas horas surgió un nombre bombástico para el medio local y que podría revolucionar a la U de Chile

⚽El DT con estilo europeo que interesa en la U de Chile

La dirigencia de Azul Azul posó los ojos en un entrenador que ya conocen y enfrentaron en la edición 2025 de la Copa Libertadores de América.

Se trata del portugués Renato Paiva, quien dirigió a Botafogo en el primer semestre del año y participó en el Mundial de Clubes, según información de ESPN.

A los directores de la U les gusta el perfil del luso, pese a que fue despedido del Fogão y Fortaleza en 2025. Valoran su carrera en Sudamérica, donde fue campeón en Ecuador con Independiente del Valle y campeón estadual con Bahía.

❓¿Quién es Renato Paiva?

Renato Paiva, portugués de 55 años, se formó como entrenador en el Benfica y dirigió al segundo equipo en la segunda división de Portugal.

De ahí saltó al Independiente del Valle, donde fue campeón y alcanzó los octavos de final de la Copa Sudamericana. Luego dirigió medio año al León de México, para luego pasar por el Bahía y Toluca.

En 2025 fue el DT del Botafogo, alcanzado los octavos de final de la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes.

📅¿Cuándo se define el futuro de Gustavo Álvarez en la U de Chile?

Antes de pensar en Renato Paiva o cualquier otro entrenado. La U de Chile debe resolver el futuro de Gustavo Álvarez, que tiene contrato vigente hasta diciembre del 2026 con los azules.El vínculo del argentino con la U debiese concluir esta semana, mediante un acuerdo entre las partes.