Michael Clark sacó la voz en Azul Azul y se refirió al anuncio de salida de Gustavo Álvarez de U de Chile, tras dos temporadas en las que devolvió al equipo a los primeros puestos del Campeonato Nacional y también en torneos internacionales, llegando a semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Clark trató de no referirse a la situación, pero inevitablemente lo hizo, dejando una crítica a Álvarez, aunque no dejando por sentada su salida del elenco universitario tras el final de la temporada.

🗣️ La crítica de Michael Clark a Gustavo Álvarez en U de Chile

Michael Clark dialogó con los medios en la previa del duelo de U de Chile vs Coquimbo y señaló: “Yo creo que no era el mejor minuto, pero todo está bien, son decisiones personales, y yo no me voy a meter en decisiones personales”.

Clark insistió que la ocasión no fue bien elegida por Gustavo Álvarez: “Creo que no era esta semana. Nosotros como club tenemos hoy día desafíos muy importantes, jugar seis puntos que son vitales, la verdad, para ver qué cómo va a ser para este año. Hoy día estamos peleando en Chile 2 y Chile 3. Y, por tanto, yo lo que les dije hace un par de semanas atrás, yo creo que el foco de estas semanas, hasta que no se acabe el campeonato, tiene que ser única y exclusivamente ganar estos seis puntos, porque es muy distinto el club, obviamente, salir Chile 2, salir Chile 3 o ir a la Copa Sudamericana”.

“Eso impacta las decisiones que tengamos que tomar para el año que viene. Por tanto, yo creo que lo mejor es que el club esté enfocado en estos seis puntos, y luego ya se acabará el año y vendrán las épocas para hacer los recuentos, para hacer los análisis y para tomar decisiones”, sentenció.

😱 Michael Clark y un nuevo descargo por la sanción de la CMF

Michael Clark también tuvo un nuevo descargo sobre la sanción de la Comisión para el Mercado Financiero (5 años de inhabilitación y multa de 2,5 millones de dólares), la que aún no lo tiene fuera de Azul Azul, ya que está apelando.

Clark habló sobre las peticiones de renuncia de otros directores de la concesionaria: “Lo he leído, pero bueno, fui sancionado por la CMF por ser director independiente en el caso Sartor, compañía en la cual yo no soy dueño, sino que participo como un director independiente. Yo a esos cargos que me hizo, presenté ciertos descargos que no fueron acogidos por la CMF, yo ya apelé a eso, es algo algo medio raro, uno apela sobre la misma CMF, eso se llama reposición, y eso debería salir relativamente luego”.

“Luego de eso pasaremos a la justicia. En este país hay un principio constitucional, que es la presunción de inocencia, y yo confío en la justicia, y estoy seguro que se va a hacer justicia, se va aclarar todo esto, y finalmente, los únicos que hacen justicia en este país son los tribunales. Así que vamos a esperar a eso, yo, por lo menos, me siento muy orgulloso del trabajo que se hecho en la U”, añadió.

Finalmente, expresó: “Es un tema personal mío, es un tema que no tiene nada que ver con la U. Yo lo he dicho varias veces, la U es una institución que tiene un patrimonio separado, que tiene cuentas separadas, que tiene una dinámica propia, y, por tanto, lo que pasa a nivel de los accionistas, a nivel de el presidente, no tiene nada que ver con con la U”.