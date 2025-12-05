Universidad de Chile vive días de tensión a nivel dirigencial. La sanción de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) contra el presidente de Azul Azul, Michael Clark, provocó un importante remezón en la institución.

La CMF impuso la inhabilitación en cargos deportivos por cinco años y una millonaria multa al mandamás de la concesionaria que rige los destinos del Romántico Viajero.

Clark, que apeló a la sanción, se niega a dejar su cargo pese a que dos miembros del directorio solicitaron formalmente su renuncia el pasado jueves. Esta situación generó molestia en la directiva y fue uno de los miembros de la mesa quien alzó la voz tras la tajante postura del timonel.

😮 Director de Azul Azul vuelve a la carga contra Michael Clark

Se trata de Juan Pablo Pavez, uno de los directores que pidió la renuncia de Michael Clark, quien no ocultó su disgusto con la decisión del presidente de Azul Azul. “No quedé con ninguna sensación. Es lo típico, no va a pasar nada”, lamentó.

“Una vez que termine el campeonato se harán todos los balances y cada uno sacará sus conclusiones. Capaz que yo estoy entendiendo todo mal y tenga que ir al psiquiatra, a veces lo pienso”, agregó.

Por último, Pavez señaló que “a pesar de todo, al parecer todo va a seguir igual y tendremos que esperar. El tiempo será el principal juez de este tema para ver quién tiene la razón”.

🤔 ¿Por qué Clark se niega a dejar la U de Chile?

La sanción de la CMF contra Michael Clark ha provocado gran molestia al interior del directorio, sobre todo en la oposición y en la Casa de Estudios, que manifestaron públicamente su preocupación ante lo ocurrido.

Por esa razón, incluso se solicitó formalmente su renuncia en la última junta realizada el pasado jueves, aunque el mandamás azul se negó a aquello.

El pasado martes, en la antesala del duelo ante Coquimbo, Clark conversó con los medios y aclaró por qué no renunciará a la presidencia de la concesionaria que rige a la U de Chile. “Con respecto a mi situación, es un tema personal, mío. Es un tema que no tiene nada que ver con la U. Lo he dicho varias veces. La U es una institución que tiene un patrimonio separado, cuentas separadas, una dinámica propia. Por tanto, lo que pase a nivel de los accionistas o del presidente no tiene nada que ver con el día a día”, explicó.

