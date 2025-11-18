La U de Chile vivió uno de sus días más convulsionados del año. En medio de la recta final del Campeonato Nacional, el club quedó en el centro de una noticia que impacta directamente a su estructura dirigencial: la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) emitió una resolución que toca de lleno al presidente de Azul Azul, Michael Clark, y que amenaza con cambiar el mapa interno del conglomerado que administra al cuadro universitario.

La medida llega tras meses de investigaciones ligadas al caso Sartor, un proceso que ya venía tensionando la institucionalidad del club. Pero esta vez la situación adquirió un carácter definitivo: multas millonarias, inhabilidades prolongadas y un detalle que golpea especialmente a la U, pues afecta a la cabeza del directorio en plena planificación deportiva y financiera para el 2026. El escenario, hasta hace pocas semanas impensado, tomó un giro que hoy obliga al club a evaluar sus próximos pasos con extrema cautela.

🔎 ¿Qué sanción recibió Michael Clark y por qué la CMF lo inhabilitó por cinco años?

La CMF lo multó con 65.000 UF y lo inhabilitó por cinco años para ejercer cargos directivos.

La resolución publicada este martes por la Comisión para el Mercado Financiero confirmó que Michael Mark Clark Varela fue sancionado con una multa equivalente a más de 2.500 millones de pesos y quedó impedido durante cinco años de ejercer cargos de director o ejecutivo principal en entidades fiscalizadas. La medida forma parte del procedimiento sancionatorio iniciado en abril de 2025 contra Sartor Administradora General de Fondos (AGF), entidad donde Clark era parte de su directorio.

Según el organismo regulador, Clark –junto a otros exdirectores– “fue sancionado por haber proporcionado información falsa en los estados financieros de los Fondos de Inversión Sartor Leasing y Sartor Táctico al 31 de diciembre de 2023, al 31 de marzo, 30 de junio y 30 de septiembre de 2024”. La CMF detalló que estos documentos “no reflejaron la real situación económica, patrimonial y financiera de esos Fondos”, especialmente respecto de operaciones de financiamiento a sociedades relacionadas como Danke, E Capital y E Capital Leasing.

El informe también apunta a una infracción aún más grave: inversiones realizadas con recursos de los fondos en empresas vinculadas a miembros del directorio, “infringiendo los deberes de diligencia” y privilegiando intereses personales por sobre los de los aportantes. La CMF calificó el caso como “uno de los más graves” que ha investigado y además dispuso la revocación de la autorización de existencia de Sartor AGF.

🧩 ¿Qué significa esta sanción para la U de Chile y qué pasa ahora con la presidencia de Azul Azul?

Clark debe dejar Azul Azul y la concesionaria evalúa los pasos legales y administrativos a seguir.

La sanción tiene efectos inmediatos para Universidad de Chile: al quedar inhabilitado para ejercer cargos directivos en entidades supervisadas, Michael Clark debe abandonar la presidencia de Azul Azul, concesionaria que se encuentra bajo norma CMF. El directorio deberá aplicar el procedimiento interno para designar una nueva autoridad mientras el área legal del exmandatario analiza una posible apelación, proceso que puede extenderse, pero que no suspende la inhabilidad.

La salida de Clark ocurre en un momento delicado para la institución. La U atraviesa un cierre de temporada marcado por el reordenamiento deportivo, la evaluación de refuerzos para 2026 y la planificación financiera del próximo año. La incertidumbre sobre la cabeza del directorio agrega una capa adicional de complejidad a negociaciones y decisiones estratégicas que ya estaban en marcha.

Mientras tanto, la CMF informó que remitirá todos los antecedentes al Ministerio Público “para que este órgano realice las investigaciones que estime pertinente”, lo que abre un flanco judicial que podría extender el impacto del caso en el tiempo. En la U observan con cautela y saben que el escenario requiere respuestas rápidas y con impacto directo en la gobernanza del club.

