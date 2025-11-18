La U de Chile vive uno de los días más convulsionados de los últimos años. El fallo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sacudió por completo a Azul Azul y puso a Michael Clark en el centro de una tormenta institucional que ya escaló al debate público. La sanción —que incluye una multa de 65.000 UF y su inhabilitación por cinco años para ejercer cargos directivos en entidades fiscalizadas— se transformó en un golpe inesperado para el timonel azul, justo cuando el club cerraba uno de sus mejores años en lo deportivo.

Pero lejos de dar un paso al costado, Clark salió a responder. En conversación con Cooperativa, el aún presidente de Azul Azul entregó un descargo frontal, cuestionó el proceso sancionatorio, acusó que sus descargos no fueron considerados y aclaró que seguirá al mando de la concesionaria mientras la sanción no quede firme. Su postura abre un nuevo capítulo en un caso que, según la propia CMF, es “uno de los más graves” que ha investigado en los últimos años.

Michael Clark aseguró que seguirá en su cargo mientras existan instancias de apelación legales pendientes.

El presidente de Azul Azul utilizó un tono crítico, apuntando directamente al contenido del fallo y al rol de la CMF en el proceso. Según afirmó, sus descargos nunca fueron considerados, lo que lo lleva a calificar la resolución como una sanción injusta.

Aquí, su declaración completa y textual, en diálogo con Cooperativa Deportes:

“Yo la verdad que este fallo no me lo esperaba, no estoy contento con él, considero que es muy injusto. A mí en el proceso sancionatorio se me hacen dos cargos y en el proceso yo presenté varios descargos a esos cargos y al leer en diagonal el fallo, yo creo que ninguno de mis descargos se toman en cuenta y, por tanto, me parece que el fallo no se hace cargo de eso y y realmente me parece algo injusto“, dijo.

Y añadió: “Habiendo dicho eso, este es un proceso que recién se inicia. Esto es un proceso que se puede apelar ante la misma CNF y luego esto se puede apelar ante el sistema judicial, ante el Poder Judicial, cosa que vamos a hacer, porque tal como te digo, yo no estoy de acuerdo con lo que se sancionó hoy día. Y, por tanto, vamos a ocupar todas las instancias de apelaciones que la ley nos da“.

“Es importante que mientras este fallo no esté firme por el Poder Judicial, no entra en vigencia. Por tanto yo voy a seguir siendo presidente de la U. Vamos a apelar en todas las instancias y como le digo, vamos a apelar porque considero que muchos de los descargos a los cargos hechos no se toman en cuenta y por tanto me parece una sanción injusta hacia mi persona”, finalizó.

La postura del dirigente es categórica: mientras la multa y la inhabilitación no estén ratificadas por el Poder Judicial, él mantendrá su puesto en Azul Azul. Y remarcó que usará todas las herramientas legales disponibles para revertir el fallo.

🧩 ¿Qué implica el fallo de la CMF para la U de Chile y qué viene ahora en el caso Sartor?

La CMF sancionó a Clark por “infracciones graves y reiteradas” relacionadas con Sartor AGF.

La resolución emitida por la CMF apunta directamente a prácticas consideradas irregulares dentro de la administradora de fondos: entrega de información falsa al mercado, operaciones con entidades relacionadas sin cumplir la normativa y una gestión catalogada como negligente. Debido a la gravedad de los hechos, el organismo incluso revocó la autorización de existencia de Sartor AGF y anunció que enviará los antecedentes al Ministerio Público para posibles acciones penales.

En la práctica, la sanción establece dos caminos paralelos. Por un lado, Clark podrá continuar como presidente de la U mientras el proceso de apelaciones esté abierto, ya sea ante la propia CMF o ante el Poder Judicial. Por otro, la investigación financiera seguirá su curso, con un caso que ya fue definido por el regulador como uno de los más severos de la última década.

Para Universidad de Chile, la controversia abre un escenario institucional complejo, justo en plena planificación deportiva para el 2026. Aunque el club no es parte del proceso sancionatorio, el impacto político en Azul Azul será inevitable, con el futuro del directorio hoy completamente abierto.

