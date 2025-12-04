Universidad de Chile enfrenta un agitado término de temporada. Tras la eliminación de la Copa Sudamericana, los azules han sufrido inesperados golpes tanto a nivel deportivo como dirigencial.

En lo futbolístico, el pasado lunes el entrenador Gustavo Álvarez manifestó públicamente su deseo de dejar el club una vez finalizado el Campeonato Nacional, por lo que ante Deportes Iquique podría ser su último partido dirigiendo a la U.

Sin embargo, a nivel directivo los laicos sufrieron un importante remezón luego que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sancionara a Michael Clark, presidente de Azul Azul, con la inhabilitación en cargos deportivos por cinco años, además de una millonaria multa. Esto generó el malestar dentro de la concesionaria que esta jornada se reunió para abordar la situación.

🔵 Michael Clark se niega a renunciar a la presidencia de Azul Azul

Este jueves se realizó un nuevo directorio de Azul Azul y entre los puntos que se trataron se elevó una solicitud a Michael Clark para que renuncie a la presidencia producto de la sanción de la CMF.

Sin embargo, el mandamás de la concesionaria desestimó la petición que elevó formalmente Juan Pablo Pavez. Tras la reunión, uno de los representantes de la Casa de Estudios de la Universidad de Chile, Héctor Humeres, contó que Clark “ha dicho que va a hacer uso de su derecho a defensa y que asumirá la complejidad del sistema, pero también están los principios y valores de la universidad en juego”.

“Mi sugerencia que de un paso al costado como presidente, no que deje su cargo de director, pero no respondió. Se mantendrá en su cargo”, agregó.

En ese sentido, Humeres señaló que “Clark sabe de lo que pienso. Le expresé que lamentaba lo que le ocurría, pero que era inconveniente que permaneciera en el cargo porque afecta el prestigio del club”.

😮 Molestia en la U de Chile con Gustavo Álvarez

Por otro lado, otro de los temas que se trataron fue el sorpresivo anuncio de Gustavo Álvarez, quien manifestó su deseo de dejar el cargo al finalizar el año, asegurando que es “lo más saludable para todos”.

Según informó Radio ADN, al interior del directorio de Azul Azul existe una molestia generalizada por las palabras del entrenador y se llevará a cabo una reunión con el DT una vez que termine la participación de la U en el Campeonato Nacional.

