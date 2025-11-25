Luego de su triunfo clave sobre O’Higgins de Rancagua el pasado fin de semana, Universidad de Chile tiene su foco en conseguir la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Sin embargo, fuera de la cancha los universitarios viven días agitados luego que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sancionará al presidente de Azul Azul, Michael Clark, con una millonaria multa y la inhabilitación en cargos directivos por cinco años.

Si bien el mandamás de la concesionaria ya presentó su apelación y se mantendrá en el cargo hasta obtener una respuesta, hay mucha inquietud al interior del directorio producto de esta situación.

🔵 En la U de Chile hay molestia con Michael Clark

Si bien hace algunos días la rectora de la Casa de Estudios, Rosa Devés, manifestó su preocupación, ahora fue Andrés Weintraub, director de Azul Azul y representante de la universidad en la mesa directiva quien alzó la voz.

“Estoy muy preocupado por la situación. Hay un daño de prestigio muy importante a la institución”, dijo en conversación con El Mercurio.

“Vamos a tener una reunión la próxima semana, no hemos conversado todavía con ellos. Con la rectora Rosa Devés no hemos tenido contactos, pero esta preocupación que hay no es nueva, viene de hace tiempo. Lo que pasa es que la sanción de la CMF hizo que estallara todo”, agregó.

😱 Piden que Michael Clark dé un paso al costado en la U de Chile

Por otro lado, Andrés Weintraub se refirió a la continuidad de Michael Clark en la testera de Azul Azul y respondió de manera enfática. “Lo más conveniente para el club es que él dé un paso al costado, indistinto de su situación personal (…) El perjuicio que le causa al club es muy grande”, apuntó.

Por último, el director fue consultado por la posibilidad que la Casa de Estudios le quite el escudo y el nombre al club. “Es decisión de la rectora Devés. Personalmente, espero que no lleguemos a ese punto y que se vaya solucionando de una manera menos drástica. Están pasando muchas cosas, con los juicios que andan dando vueltas y la misma apelación de Clark, que hay que ver cómo se va resolviendo. Incluso la misma justicia puede tomar la decisión por nosotros”, sentenció.

🔗 Para no mantenerte informado con la actualidad de la Universidad de Chile sigue a Al Aire Libre.