En medio del cierre del Campeonato Nacional y con una nueva reestructuración deportiva a la vista, U de Chile enfrenta un serio golpe institucional que sacude sus cimientos. Esta vez no es una decisión técnica ni un refuerzo polémico. Es algo mucho más profundo: el liderazgo del club.

La figura de Michael Clark está en el centro del debate entre los hinchas, quienes iniciaron una campaña digital que, en pocas horas, ya comenzó a escalar en firmas y presión pública.

📣 Hinchas de U de Chile exigen la renuncia inmediata de Michael Clark

Una petición en Change.org titulada “Exigimos la renuncia de Michael Clark como presidente de Azul Azul” se volvió viral en redes sociales, movilizando a miles de fanáticos azules en una sola dirección: exigir un cambio al mando del club. Los organizadores de la iniciativa acusan directamente a Clark de dañar la imagen de la institución con su permanencia.

Apuntando a la reciente sanción de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), por presuntas irregularidades graves como fraude, entrega de información falsa y administración desleal. “La U no puede estar vinculada a nombres que no representen los valores de transparencia y respeto”, se lee en la carta que acompaña la petición, donde también se hace un llamado a proteger la historia del club y su prestigio.

🔍 Qué impacto tiene esta campaña para Azul Azul y Michael Clark

Si bien no tiene efecto vinculante, la presión mediática y social sobre Azul Azul comienza a ser insostenible. En especial, considerando que se trata de un momento clave en la planificación 2026 y la toma de decisiones deportivas y estructurales. La permanencia de Michael Clark se ha convertido en un problema de imagen para la concesionaria, en momentos donde el club busca reencantar a sus hinchas, retomar el protagonismo y mejorar su gobernanza.

En ese contexto, el ruido externo no ayuda, y la escalada de firmas digitales podría transformar esta campaña en una bola de nieve.

🧨 La U institucional bajo fuego: los próximos días serán clave

El escenario es complejo y lleno de incertidumbre. Desde el entorno dirigencial aún no se ha emitido una declaración formal respecto a la campaña, pero se entiende que las presiones por la salida del presidente irán en escala. Más allá de la petición digital, desde la mesa directiva Azul, se plantea solicitar la renuncia de Michael Clark.