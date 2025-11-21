El plantel y cuerpo técnico de U de Chile se encuentra enfocado en solo una cosa, el importante encuentro que tendrán este domingo ante O’Higgins en Rancagua por la Fecha 28 del Campeonato Nacional, aunque en paralelo las cosas a nivel dirigencial en el club estudiantil no han estado para nada tranquilas, sobre todo en torno a la figura del presidente de Azul Azul, Michael Clark.

Esta semana se conoció de una seria sanción de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sobre Michael Clark y algunos exdirectores de Sartor, pero la alarma quedó puesta mayormente sobre el timonel de Azul Azul, quien fue multado con una millonaria suma de dinero e inhabilitado por 5 años de ejercer cargos directivos, algo que fue tema de consulta para el entrenador de la U, Gustavo Álvarez.

😶 Álvarez evita referirse al caos en Azul Azul con Clark y pone el foco en lo deportivo

Aunque el panorama de U de Chile sobre su planificación para el 2026 puede verse alterado por todo este caos reinante sobre Clark y Azul Azul, Gustavo Álvarez prefirió desmarcarse de la polémica y en rueda de prensa este viernes se encargó de dejarlo en claro.

Consultado por su opinión al respecto de estos hechos, el entrenador azul mencionó que: “Es un tema que excede lo deportivo y mi radio de acción. Todos los fines de temporada hay momentos de hacer una evaluación, entonces mirando para atrás lo que se hizo y proyectando lo que se pueda hacer hay que ir buscando lo mejor para el club y todas las partes”.

“Junto con los jugadores y el staff nos mantenemos aislados de todo ese tema. Está el círculo de influencia y el de preocupación, estas cosas no están dentro de nuestro círculo, no podemos mejorar nada, sólo tenemos que ganar el domingo para mejorar en la tabla y nada más. No me provoca nada extra, estoy sólo enfocado en el partido”, recalcó Álvarez desligándose del golpe que envuelve a uno de sus jefes en la institución.

Álvarez evitó ahondar en el escándalo de Clark/ © Felipe Zanca-Photosport

📆 ¿Cuándo vuelve a jugar U de Chile en el torneo?

Fuera de toda esta polémica de Clark y Azul Azul, en la U siguen enfocados en su partido con O’Higgins de este domingo 23 de noviembre en Rancagua.