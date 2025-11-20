Previo a su trascendental compromiso frente a O’Higgins por el Campeonato Nacional, Universidad de Chile sufrió un inesperado golpe a nivel dirigencial. Esto porque hace algunos días la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) aplicó una sanción contra el presidente de Azul Azul, Michael Clark y otros exdirectores de Sartor, generando preocupación al interior del club.

La resolución no solo inquietó en la concesionaria, sino que también en la Casa de Estudios, donde la rectora Rosa Devés envió una contundente advertencia, la cual alarmó a más de un hincha.

“Vamos a tener que revisar nuestro acuerdo con Azul Azul. Creo que eso es necesario. Todos sabes que es un acuerdo incompleto y que debe proteger mejor a la universidad de este tipo de acciones”, advirtió.

Tras los dichos de Devés, el director del conjunto laico, Juan Pablo Pavez, recogió el guante y dio su punto de vista de lo ocurrido. “Pueden hacerlo, pueden solicitar un arbitraje si no se cumplen ciertos temas y los temas valóricos es uno de los puntos más importantes en ese contrato”, dijo en conversación con Radio ADN.

“Eso tiene que verlo la universidad y tomar una decisión al respecto. Yo, por lo que he visto y escuchado, se ven extremadamente preocupados por toda la situación que estamos pasando”, agregó.

“Michael Clark fue súper claro en decir que él va a hacer todo lo que esté a su alcance para comprobar que la CMF se equivocó. Veremos, pero aquí la universidad no nos puede llegar y quitar los símbolos ni nada. La U tiene que seguir, se debe a una hinchada enorme, a mucha gente, y esto no puede parar”, insistió.

Por otro lado, Pavez fue enfático tras ser consultado por la continuidad de Michael Clark al mando de la concesionaria que rige los destinos de la Universidad de Chile.

“El tema de seguir o no seguir, de lo que él quiera hacer, es un tema eminentemente de él y personal. Nosotros no tenemos ni una acción para que él no siga. Él puede tomar la decisión que estime conveniente, lamentablemente”, lanzó.

“Ha sido público que algún director le ha dicho que no es conveniente que siga como presidente, yo también creo que no es conveniente, lo he dicho, pero esa es una decisión absolutamente de él, lamentablemente”, sentenció.

