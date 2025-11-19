Universidad de Chile vive días agitados a nivel dirigencial. Mientras el plantel está mentalizado en la recta final del Campeonato Nacional, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) aplicó una severa sanción contra Michael Clark, presidente de Azul Azul y otros exdirectores de Sartor.

La resolución golpeó con dureza al mandamás de la concesionaria que rige los destinos del Romántico Viajero, puesto que fue multado con 65 mil UF y la inhabilitación por cinco años para ejercer cargos deportivos.

Esta situación no cayó para nada bien en la Casa de Estudios, donde lanzaron una potente advertencia en medio de la convulsión que azota al Centro Deportivo Azul.

😮 Rectora de U de Chile alza la voz tras sanción contra Azul Azul

Durante el aniversario 183 de la Casa de Estudios, la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, expresó su preocupación por la sanción impuesta contra el presidente de Azul Azul, Michael Clark.

“En este momento la preocupación es mayor, como estamos preocupados muchos chilenos y chilenas, y también la universidad”, dijo Devés.

“Nosotros llevamos mucho tiempo preocupados, y lo hemos dicho. No nos gusta cómo se ha llevado el club, no nos parece que ha sido completamente transparente, y lo que estamos viendo ahora, es como algunas de esas preocupaciones se están también respaldando de manera más institucional”, agregó.

😱 Desde la U de Chile lanzan dura advertencia contra Azul Azul

En ese sentido, la rectora de la Casa de Estudios, señaló que estarán “atentos y siempre con la responsabilidad de defender nuestros valores, nuestra misión, nuestros símbolos, lo que integra la Universidad de Chile, ni más ni menos. Azul Azul son sus símbolos y los símbolos hay que cuidarlos. Al ser de la Universidad de Chile, son de todos y todas los chilenos. Por lo tanto, sí, estamos preocupados”.

“Eventualmente, vamos a tener que revisar nuestro acuerdo con Azul Azul. Creo que eso es necesario. Todos sabemos que es un acuerdo incompleto y que debe proteger mejor a la universidad de este tipo de acciones”, añadió.

Por último, Rosa Devés aclaró que “nuestros directores también forman parte del directorio Azul Azul. Son ejemplares profesores de la universidad, académicamente respetados y sabios. Así que vamos a estar trabajando junto a ellos en esta gran crisis”.

🔗 Para seguir el desenlace de lo que ocurra con Michael Clark tras la sanción de la CMF sigue a Al Aire Libre.