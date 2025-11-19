Siguen los coletazos por la sanción que recibió Michael Clark, que lo inhabilita para ejercer cargos directivos incluído el que tiene en U de Chile (pese a que el dirigente asegura que continuará), y ahora fue un director de Azul Azul quien dejó una potente declaración.

Se trata de Andrés Weintraub, designado por la rectora de la casa de estudios, Rosa Devés Alessandri. El dirigente detalló cuál es el real aporte económico de la concesionaria a la universidad, el que está muy por debajo de lo que se pensaba en la opinión pública.

🗣️ “El aporte del club a la U de Chile es insignificante”, dice Andrés Weintraub

“El aporte hablan, de que fuera muy significativo y es insignificante. El presupuesto de la Universidad de Chile son 1.000 millones al año, el fútbol da entre 200 y 400 millones de pesos al año”, señaló en diálogo con Pauta de Juego.

“El tema económico no tiene significado dado los valores de la universidad, donde jamás se toman decisiones por lo económico y es insignificante”, añadió el dirigente.

😱 La preocupación de la U de Chile por el caso de Michael Clark

Sobre el caso de Michael Clark, Andrés Weintraub sostuvo: “He seguido y me cuesta hacerme una figura entera porque hay demasiadas evidencias que salen y son muy graves… Llegando a Chile tendremos reuniones con la rectora y su equipo para conversar lo que pasa y cualquier decisión lo toma la rectora”.

“Es algo comprometido y es algo que hay que pensarlo, quiero llegar a Santiago a conversar con la rectora. Hay un daño, lo que pasa es que fue como un chapuzón, no he absorbido todas las noticias que tengo que sentarme leer con cuidado, formar una opinión de cuán grave es, pero el daño valórico es grande”, continuó.

“Nosotros partimos con desconfianza al ser un fondo de inversión, pero el tema legal partió hace un año con la CMF que nos pilló por sorpresa. Hice una declaración que Clark debía dar una explicación, que no la ha dado. Ahora la gravedad es mayor”, sentenció el director de Azul Azul.