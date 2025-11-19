U de Chile vive un momento muy complicado: el presidente de Azul Azul, Michael Clark, fue sancionado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) con la inhabilitación para ejercer en cargos directivos en entidades supervisadas, luego de que se determinara que proporcionó “información falsa en los estados financieros de los Fondos de Inversión Sartor Leasing y Sartor Táctico al 31 de diciembre de 2023, al 31 de marzo, 30 de junio y 30 de septiembre de 2024”.

De todas maneras, Clark aseguró que se mantendrá al frente de la concesionaria, ya que “mientras este fallo no esté firme por el Poder Judicial, no entra en vigencia. Por tanto yo voy a seguir siendo presidente de la U”, añadiendo que considera “injusto” el fallo.

En medio de todo esto, le han llegado críticas de todos lados a Michael Clark, una de ellas de un icónico exjugador del club, quien lo culpa directamente de su salida de la institución, la que aún considera injusta.

🗣️ El exjugador de U de Chile que se lanza contra Michael Clark

Se trata de Cristóbal Campos, exfutbolista de U de Chile y formado en la institución, quien utilizó una historia de Instagram para realizar un fuerte descargo en contra de Clark, entregando un testimonio negativo sobre su experiencia con el dirigente en la institución.

“El mismo payaso que me sacó del club, que me echó a través de una llamada, sin saber nada y excusándose para sacarme del club. Hasta el día de hoy sin dar la cara, sin esperar la resolución de un juez (vendido de FF). El mismo que me dejó sin nada, teniendo aún un año de contrato”, comenzó Campitos un mensaje acompañado de una fotografía de Michael Clark.

Luego añadió: “El mismo que en las malas del club nos dejó tirados, y querías tenerme un año corriendo fuera de la cancha como (Marcelo) Cañete. El que ahora levanta una copa y se vende con la gente hasta tirándole mierda a las otras instituciones”.

“Supieran los que te conocemos, que no tienes conocimiento de lo que es el fútbol, solo un aficionado de camisa y corbata del rugby. Un títere más de los que ya sabemos”, sentenció Cristóbal Campos, aunque más abajo añadió una posdata: “Cuando se hace el mal, no puedes tapar el sol con un dedo. Inepto”.

Publicación de Instagram de Cristóbal Campos

🧐 Así fue la salida de Cristóbal Campos de U de Chile

A fines de 2023, Cristóbal Campos fue desvinculado de U de Chile tras una denuncia por violencia intrafamiliar en su contra (a la que alude el futbolista en su publicación de Instagram contra Michael Clark).

Tras unos meses, dieron a conocer que el jugador fue absuelto y que él presentó una denuncia contra su expareja por violencia física y psicológica en su contra.

Actualmente, Campos no está activo en el fútbol profesional, ya que se rehabilita de un accidente automovilístico en 2024 que significó la amputación de una de sus piernas. De todas formas, Campos quiere volver a jugar en el alto rendimiento.