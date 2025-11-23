U de Chile derrotó por 1-0 a O’Higgins, de visita en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua, y sigue a la caza de U Católica en la lucha por el Chile 2 de la Copa Libertadores 2026: los Azules están terceros con 51 puntos, a tres del elenco cruzado, ambos con dos partidos por delante en el Campeonato Nacional 2025.
Los Celestes quedaron con 50 unidades, aún con opciones de ir directo a la fase de grupos de la Libertadores, pero menores de las que tienen ambas universidades. A donde tienen más chances de ir es la Chile 3 o a la Copa Sudamericana.
⚽ El gol del duelo O’Higgins vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2025
El único tanto del compromiso fue obra de Maximiliano Guerrero en los 24 minutos para U de Chile, luego de un centro desde la izquierda y un pivoteo de Lucas Di Yorio, en un partido muy disputado en la ciudad histórica.
Leandro Fernández anotó en el final del primer tiempo, pero el gol fue anulado por offside, mientras que la gran llegada de O’Higgins llegó en los 90′, con un cabezazo de Maximiliano Romero que atajó a quemarropa el portero Gabriel Castellón.
El partido fue muy accidentado para U de Chile: Fabián Hormazábal y Guerrero salieron lesionados, mientras que Matías “Tucu” Sepúlveda se fue expulsado por doble amarilla en el segundo tiempo, sufriendo en la recta final del partido.
En los descuentos recién se emparejó el número de jugadores por la tarjeta roja que recibió Felipe Faúndez en O’Higgins en los 90+7′ por lanzarle la pelota al árbitro.
📊 Estadísticas de O’Higgins vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2025
- Moises Gonzalez 45′
- Matias Lugo 82′
- Martin Sarrafiore 90′
- Felipe Faundez 90′
- Maximiliano Guerrero 24′
- Matias Sepulveda 45′
Carabali
Faundez
Gonzalez
Diaz
Pavez
Lugo
Leiva
Gonzalez
Rabello
Sarrafiore
Romero
- Entrenador
-
0Francisco Meneghini
- Suplentes
-
1Jorge Deschamps
-
5Gabriel Pinto
-
9Arnaldo Castillo
-
21Nicolas Garrido
-
27Jose Tomas Movillo
-
28Esteban Calderon
-
30Joaquin Tapia
Castellon
Hormazabal
Ramirez
Zaldivia
Guerrero
Altamirano
Poblete
Aránguiz
Sepulveda
Di
Yorio
Fernandez
- Entrenador
-
0Gustavo Alvarez
- Suplentes
-
1Cristopher Toselli
-
3Ignacio Tapia
-
11Nicolas Guerra
-
15Felipe Salomoni
-
21Marcelo Díaz
-
27Rodrigo Contreras
-
34Flavio Moya
📅 ¿Cuándo vuelven a jugar U de Chile y O’Higgins?
U de Chile vuelve a jugar el lunes 1 de diciembre a las 200:00 horas contra el campeón Coquimbo Unido en el estadio Nacional, por la Fecha 29 del Campeonato Nacional 2025.
O’Higgins visita a Unión Española el domingo 30 de noviembre a las 18:00 horas en el estadio Santa Laura.
Ambos elencos están en plena disputa por clasificar a la Copa Libertadores, así que están obligados a ganar.