U de Chile derrotó por 1-0 a O’Higgins, de visita en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua, y sigue a la caza de U Católica en la lucha por el Chile 2 de la Copa Libertadores 2026: los Azules están terceros con 51 puntos, a tres del elenco cruzado, ambos con dos partidos por delante en el Campeonato Nacional 2025.

Los Celestes quedaron con 50 unidades, aún con opciones de ir directo a la fase de grupos de la Libertadores, pero menores de las que tienen ambas universidades. A donde tienen más chances de ir es la Chile 3 o a la Copa Sudamericana.

⚽ El gol del duelo O’Higgins vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2025

El único tanto del compromiso fue obra de Maximiliano Guerrero en los 24 minutos para U de Chile, luego de un centro desde la izquierda y un pivoteo de Lucas Di Yorio, en un partido muy disputado en la ciudad histórica.

Leandro Fernández anotó en el final del primer tiempo, pero el gol fue anulado por offside, mientras que la gran llegada de O’Higgins llegó en los 90′, con un cabezazo de Maximiliano Romero que atajó a quemarropa el portero Gabriel Castellón.

El partido fue muy accidentado para U de Chile: Fabián Hormazábal y Guerrero salieron lesionados, mientras que Matías “Tucu” Sepúlveda se fue expulsado por doble amarilla en el segundo tiempo, sufriendo en la recta final del partido.

En los descuentos recién se emparejó el número de jugadores por la tarjeta roja que recibió Felipe Faúndez en O’Higgins en los 90+7′ por lanzarle la pelota al árbitro.

📊 Estadísticas de O’Higgins vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2025

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 28
O'Higgins
23/11/2025 18:00
0
1
Descanso : 0 1
Finalizado
Universidad de Chile
  • Moises Gonzalez 45′
  • Matias Lugo 82′
  • Martin Sarrafiore 90′
  • Felipe Faundez 90′
  • Maximiliano Guerrero 24′
  • Matias Sepulveda 45′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
90 + 7 ‘
O'Higgins
Tarjeta amarilla : Martin Sarrafiore
90 + 7 ‘
O'Higgins
Tarjeta roja : Felipe Faundez
89 ‘
Universidad de Chile
Sustitución entra : Flavio Moya
89 ‘
Universidad de Chile
Sustitución sale : Javier Altamirano
82 ‘
O'Higgins
Tarjeta amarilla : Matias Lugo
82 ‘
O'Higgins
Sustitución entra : Esteban Calderon
82 ‘
O'Higgins
Sustitución sale : Moises Gonzalez
77 ‘
Universidad de Chile
Sustitución entra : Rodrigo Contreras
77 ‘
Universidad de Chile
Sustitución sale : Lucas Di Yorio
71 ‘
O'Higgins
Sustitución entra : Arnaldo Castillo
71 ‘
O'Higgins
Sustitución sale : Juan Leiva
64 ‘
Universidad de Chile
Sustitución entra : Marcelo Díaz
64 ‘
Universidad de Chile
Sustitución sale : Maximiliano Guerrero
64 ‘
Universidad de Chile
Sustitución entra : Felipe Salomoni
64 ‘
Universidad de Chile
Sustitución sale : Leandro Fernandez
61 ‘
Universidad de Chile
2da Tarjeta amarilla : Matias Sepulveda
59 ‘
O'Higgins
Sustitución entra : Joaquin Tapia
59 ‘
O'Higgins
Sustitución sale : Francisco Gonzalez
45 + 5 ‘
Universidad de Chile
Tarjeta amarilla : Matias Sepulveda
46 ‘
O'Higgins
Sustitución entra : Nicolas Garrido
46 ‘
O'Higgins
Sustitución sale : Luis Pavez
45 + 1 ‘
O'Higgins
Tarjeta amarilla : Moises Gonzalez
24 ‘
Universidad de Chile
Gol regular : Maximiliano Guerrero
16 ‘
Universidad de Chile
Sustitución entra : Ignacio Tapia
16 ‘
Universidad de Chile
Sustitución sale : Fabian Hormazabal
[ +10 ‘ ] ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.
[ +7 ‘ ] Amonestación para Martin Sarrafiore.
[ +7 ‘ ] ¡EXPULSADO! – ¡Felipe Faundez ve la tarjeta roja! ¡Sus compañeros protestan la decisión!
Cambio: se retira Javier Altamirano y entra en su lugar Flavio Moya.
Amonestación para Matias Lugo.
Cambio: se retira Moises Gonzalez y entra en su lugar Esteban Calderon.
Cambio: se retira Lucas Di Yorio y entra en su lugar Rodrigo Contreras.
Cambio: se retira Juan Leiva y entra en su lugar Arnaldo Castillo.
Cambio: se retira Maximiliano Guerrero y entra en su lugar Marcelo Díaz.
Cambio: se retira Leandro Fernandez y entra en su lugar Felipe Salomoni.
¡TARJETA ROJA! – Matias Sepulveda ve su segunda tarjeta amarilla y es expulsado.
Cambio: se retira Francisco Gonzalez y entra en su lugar Joaquin Tapia.
Cambio: se retira Luis Pavez y entra en su lugar Nicolas Garrido.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +6 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
[ +5 ‘ ] Amonestación para Matias Sepulveda.
[ +1 ‘ ] Amonestación para Moises Gonzalez.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Maximiliano Guerrero!
Cambio: se retira Fabian Hormazabal y entra en su lugar Ignacio Tapia.
El árbitro da inicio al encuentro.
O'Higgins
4-2-3-1
Omar Carabali 31
Omar
Carabali
Felipe Faundez 3
Felipe
Faundez
Moises Gonzalez 17
Moises
Gonzalez
Juan Diaz 14
Juan
Diaz
Luis Pavez 6
Luis
Pavez
Matias Lugo 32
Matias
Lugo
Juan Leiva 11
Juan
Leiva
Francisco Gonzalez 24
Francisco
Gonzalez
Bryan Rabello 10
Bryan
Rabello
Martin Sarrafiore 7
Martin
Sarrafiore
Maximiliano Romero 23
Maximiliano
Romero
  • Entrenador
  • 0
    Francisco Meneghini
  • Suplentes
  • 1
    Jorge Deschamps
  • 5
    Gabriel Pinto
  • 9
    Arnaldo Castillo
  • 21
    Nicolas Garrido
  • 27
    Jose Tomas Movillo
  • 28
    Esteban Calderon
  • 30
    Joaquin Tapia
Universidad de Chile
3-5-2
Gabriel Castellon 25
Gabriel
Castellon
Fabian Hormazabal 17
Fabian
Hormazabal
Nicolas Ramirez 5
Nicolas
Ramirez
Matias Zaldivia 22
Matias
Zaldivia
Maximiliano Guerrero 7
Maximiliano
Guerrero
Javier Altamirano 19
Javier
Altamirano
Israel Poblete 8
Israel
Poblete
Charles Aránguiz 20
Charles
Aránguiz
Matias Sepulveda 16
Matias
Sepulveda
Lucas Di Yorio 18
Lucas
Di
Yorio
Leandro Fernandez 9
Leandro
Fernandez
  • Entrenador
  • 0
    Gustavo Alvarez
  • Suplentes
  • 1
    Cristopher Toselli
  • 3
    Ignacio Tapia
  • 11
    Nicolas Guerra
  • 15
    Felipe Salomoni
  • 21
    Marcelo Díaz
  • 27
    Rodrigo Contreras
  • 34
    Flavio Moya
13
Faltas Cometidas
11
3
Fuera de Juego
6
53
Posesión de Balón
47
3
Tarjetas Amarillas
0
8
Tiros Fuera
4
4
Tiros a Puerta
3
8
Corners
5
1
Tarjetas Rojas
1
12
Saques de Portería
13
0
Penaltis
0
17
Tiros Libres
16
2
Paradas
4
3
Tiros Fuera 1ª Mitad
3
5
Tiros Fuera 2ª Mitad
1
1
Tiros a Puerta 1ª Mitad
2
3
Tiros a Puerta 2ª Mitad
1
1
Fuera de Juego 1ª Mitad
5
2
Fuera de Juego 2ª Mitad
1
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
1
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
1
1
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
1
2
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
0
3
Corners 1ª Mitad
2
5
Corners 2ª Mitad
3
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
6
Faltas Cometidas 1ª Mitad
5
7
Faltas Cometidas 2ª Mitad
6
Últimos enfrentamientos
O'H 0 – 1 UNI 23/11/2025
UNI 6 – 0 O'H 31/05/2025
UNI 4 – 0 O'H 17/08/2024
UNI 1 – 0 O'H 16/03/2024
UNI 2 – 5 O'H 07/08/2023

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar U de Chile y O’Higgins?

U de Chile vuelve a jugar el lunes 1 de diciembre a las 200:00 horas contra el campeón Coquimbo Unido en el estadio Nacional, por la Fecha 29 del Campeonato Nacional 2025.

O’Higgins visita a Unión Española el domingo 30 de noviembre a las 18:00 horas en el estadio Santa Laura.

Ambos elencos están en plena disputa por clasificar a la Copa Libertadores, así que están obligados a ganar.

Así puedes seguir a Al Aire Libre en Google Discover en solo segundos y recibe todas las noticias deportivas