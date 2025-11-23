U de Chile derrotó por 1-0 a O’Higgins, de visita en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua, y sigue a la caza de U Católica en la lucha por el Chile 2 de la Copa Libertadores 2026: los Azules están terceros con 51 puntos, a tres del elenco cruzado, ambos con dos partidos por delante en el Campeonato Nacional 2025.

Los Celestes quedaron con 50 unidades, aún con opciones de ir directo a la fase de grupos de la Libertadores, pero menores de las que tienen ambas universidades. A donde tienen más chances de ir es la Chile 3 o a la Copa Sudamericana.

⚽ El gol del duelo O’Higgins vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2025

El único tanto del compromiso fue obra de Maximiliano Guerrero en los 24 minutos para U de Chile, luego de un centro desde la izquierda y un pivoteo de Lucas Di Yorio, en un partido muy disputado en la ciudad histórica.

Leandro Fernández anotó en el final del primer tiempo, pero el gol fue anulado por offside, mientras que la gran llegada de O’Higgins llegó en los 90′, con un cabezazo de Maximiliano Romero que atajó a quemarropa el portero Gabriel Castellón.

El partido fue muy accidentado para U de Chile: Fabián Hormazábal y Guerrero salieron lesionados, mientras que Matías “Tucu” Sepúlveda se fue expulsado por doble amarilla en el segundo tiempo, sufriendo en la recta final del partido.

En los descuentos recién se emparejó el número de jugadores por la tarjeta roja que recibió Felipe Faúndez en O’Higgins en los 90+7′ por lanzarle la pelota al árbitro.

📊 Estadísticas de O’Higgins vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2025

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 28 O'Higgins 0 1 Descanso : 0 1 Finalizado Universidad de Chile Moises Gonzalez 45′

Matias Lugo 82′

Martin Sarrafiore 90′ Felipe Faundez 90′ Maximiliano Guerrero 24′ Matias Sepulveda 45′ Resumen

Comentarios

Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 90 + 7 ‘ O'Higgins Tarjeta amarilla : Martin Sarrafiore 90 + 7 ‘ O'Higgins Tarjeta roja : Felipe Faundez 89 ‘ Universidad de Chile Sustitución entra : Flavio Moya 89 ‘ Universidad de Chile Sustitución sale : Javier Altamirano 82 ‘ O'Higgins Tarjeta amarilla : Matias Lugo 82 ‘ O'Higgins Sustitución entra : Esteban Calderon 82 ‘ O'Higgins Sustitución sale : Moises Gonzalez 77 ‘ Universidad de Chile Sustitución entra : Rodrigo Contreras 77 ‘ Universidad de Chile Sustitución sale : Lucas Di Yorio 71 ‘ O'Higgins Sustitución entra : Arnaldo Castillo 71 ‘ O'Higgins Sustitución sale : Juan Leiva 64 ‘ Universidad de Chile Sustitución entra : Marcelo Díaz 64 ‘ Universidad de Chile Sustitución sale : Maximiliano Guerrero 64 ‘ Universidad de Chile Sustitución entra : Felipe Salomoni 64 ‘ Universidad de Chile Sustitución sale : Leandro Fernandez 61 ‘ Universidad de Chile 2da Tarjeta amarilla : Matias Sepulveda 59 ‘ O'Higgins Sustitución entra : Joaquin Tapia 59 ‘ O'Higgins Sustitución sale : Francisco Gonzalez 45 + 5 ‘ Universidad de Chile Tarjeta amarilla : Matias Sepulveda 46 ‘ O'Higgins Sustitución entra : Nicolas Garrido 46 ‘ O'Higgins Sustitución sale : Luis Pavez 45 + 1 ‘ O'Higgins Tarjeta amarilla : Moises Gonzalez 24 ‘ Universidad de Chile Gol regular : Maximiliano Guerrero 16 ‘ Universidad de Chile Sustitución entra : Ignacio Tapia 16 ‘ Universidad de Chile Sustitución sale : Fabian Hormazabal [ +10 ‘ ] ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro. [ +7 ‘ ] Amonestación para Martin Sarrafiore. [ +7 ‘ ] ¡EXPULSADO! – ¡Felipe Faundez ve la tarjeta roja! ¡Sus compañeros protestan la decisión! Cambio: se retira Javier Altamirano y entra en su lugar Flavio Moya. Amonestación para Matias Lugo. Cambio: se retira Moises Gonzalez y entra en su lugar Esteban Calderon. Cambio: se retira Lucas Di Yorio y entra en su lugar Rodrigo Contreras. Cambio: se retira Juan Leiva y entra en su lugar Arnaldo Castillo. Cambio: se retira Maximiliano Guerrero y entra en su lugar Marcelo Díaz. Cambio: se retira Leandro Fernandez y entra en su lugar Felipe Salomoni. ¡TARJETA ROJA! – Matias Sepulveda ve su segunda tarjeta amarilla y es expulsado. Cambio: se retira Francisco Gonzalez y entra en su lugar Joaquin Tapia. Cambio: se retira Luis Pavez y entra en su lugar Nicolas Garrido. Ya en juego el segundo tiempo. [ +6 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. [ +5 ‘ ] Amonestación para Matias Sepulveda. [ +1 ‘ ] Amonestación para Moises Gonzalez. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Maximiliano Guerrero! Cambio: se retira Fabian Hormazabal y entra en su lugar Ignacio Tapia. El árbitro da inicio al encuentro. O'Higgins O'Higgins 4-2-3-1 31 Omar

Carabali 3 Felipe

Faundez 17 Moises

Gonzalez 14 Juan

Diaz 6 Luis

Pavez 32 Matias

Lugo 11 Juan

Leiva 24 Francisco

Gonzalez 10 Bryan

Rabello 7 Martin

Sarrafiore 23 Maximiliano

Romero Entrenador

0 Francisco Meneghini

Suplentes

1 Jorge Deschamps



5 Gabriel Pinto



9 Arnaldo Castillo



21 Nicolas Garrido



27 Jose Tomas Movillo



28 Esteban Calderon



30 Joaquin Tapia

Universidad de Chile Universidad de Chile 3-5-2 25 Gabriel

Castellon 17 Fabian

Hormazabal 5 Nicolas

Ramirez 22 Matias

Zaldivia 7 Maximiliano

Guerrero 19 Javier

Altamirano 8 Israel

Poblete 20 Charles

Aránguiz 16 Matias

Sepulveda 18 Lucas

Di

Yorio 9 Leandro

Fernandez Entrenador

0 Gustavo Alvarez

Suplentes

1 Cristopher Toselli



3 Ignacio Tapia



11 Nicolas Guerra



15 Felipe Salomoni



21 Marcelo Díaz



27 Rodrigo Contreras



34 Flavio Moya

13 Faltas Cometidas 11 3 Fuera de Juego 6 53 Posesión de Balón 47 3 Tarjetas Amarillas 0 8 Tiros Fuera 4 4 Tiros a Puerta 3 8 Corners 5 1 Tarjetas Rojas 1 12 Saques de Portería 13 0 Penaltis 0 17 Tiros Libres 16 2 Paradas 4 3 Tiros Fuera 1ª Mitad 3 5 Tiros Fuera 2ª Mitad 1 1 Tiros a Puerta 1ª Mitad 2 3 Tiros a Puerta 2ª Mitad 1 1 Fuera de Juego 1ª Mitad 5 2 Fuera de Juego 2ª Mitad 1 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 1 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 1 1 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 1 2 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 0 3 Corners 1ª Mitad 2 5 Corners 2ª Mitad 3 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 2ª Mitad 0 6 Faltas Cometidas 1ª Mitad 5 7 Faltas Cometidas 2ª Mitad 6 Últimos enfrentamientos O'H 0 – 1 UNI 23/11/2025 UNI 6 – 0 O'H 31/05/2025 UNI 4 – 0 O'H 17/08/2024 UNI 1 – 0 O'H 16/03/2024 UNI 2 – 5 O'H 07/08/2023

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar U de Chile y O’Higgins?

U de Chile vuelve a jugar el lunes 1 de diciembre a las 200:00 horas contra el campeón Coquimbo Unido en el estadio Nacional, por la Fecha 29 del Campeonato Nacional 2025.

O’Higgins visita a Unión Española el domingo 30 de noviembre a las 18:00 horas en el estadio Santa Laura.

Ambos elencos están en plena disputa por clasificar a la Copa Libertadores, así que están obligados a ganar.