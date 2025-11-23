O’Higgins recibe a U de Chile en el Estadio Codelco El Teniente este domingo 23 de noviembre, en duelo válido porla fecha 28 del Campeonato Nacional.

Los Celestes han tenido una temporada extraordinaria y la quieren cerrar clasificando a la Copa Libertadores 2026.

Con la finalidad de hacer sentir su localía, O’Higgins definió el aforo para este partido junto a las autoridades regionales y le dieron solo 1500 entradas a los hinchas de la U. Los otros 11600 espectadores del estado El Teniente serán hinchas del Capo de provincia.

La Universidad de Chile viene con una leve alza después de su eliminación en semifinales de Copa Sudamericana. Los azules derrotaron a Everton y Limache, y apuestan por una arremetida final que les permita ir directo a la fase de grupos de la Libertadores del próximo año.

Gustavo Álvarez, que aún debe definir su futuro como DT de la U, ha ensayado con una formación con Nicolás Ramírez reemplazando al suspendido Franco Calderón y con una dupla de ataque compuesta por Lucas Di Yorio y Leandro Fernández.

El O’Higgins – U de Chile se juega a partir de las 18:00 horas de este domingo 23 de noviembre y lo arbitrará Franco Jiménez.

⏱️ O’Higgins vs. U de Chile, minuto a minuto