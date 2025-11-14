O’Higgins y Universidad de Chile protagonizarán un partido clave por un cupo a la próxima Copa Libertadores. Celestes y azules se enfrentarán el próximo domingo 23 de noviembre en un duelo que puede definir mucho para ambas escuadras.

Esto porque el equipo dirigido por Francisco ‘Paqui’ Meneghini se encuentra en el tercer lugar del Campeonato Nacional –quedándose con el Chile 3– con 50 puntos, a uno de Universidad Católica que actualmente se está quedando con el Chile 2.

Por su parte, los universitarios laicos marchan cuartos con 48, a solo dos unidades de los rancagüinos, por lo que quien resulte vencedor del compromiso entre ambos puede sacar una ventaja crucial en esta disputa.

⚽ En Rancagua ya piensan en el O’Higgins vs U de Chile

Pese a que aún falta poco más de una semana para el partido entre O’Higgins y la Universidad de Chile, en el Capo de Provincia ya vislumbran lo que será esta ‘final’ por un cupo al certamen más importante del continente.

“Siento que es una final. Y venimos jugando puras finales prácticamente, porque nos tocó Coquimbo, la Católica. Son partidos importantes porque necesitamos sumar los tres puntos”, dijo recientemente Martín Sarrafiore en conversación con ESPN.

“En algunos pudimos sumar y en otros no, pero sabemos que nos jugamos una gran final. La U es un gran equipo, pero con nuestras armas podemos quedarnos con los tres puntos. Estamos bien, motivados, queremos pelear por el Chile 2 y clasificar directos a la fase de grupos de la Copa Libertadores”, agregó.

🏟️ O’Higgins define aforo para recibir a la U de Chile

Hace algunos días se conoció que O’Higgins tomó la sorpresiva decisión de recibir hinchas de la Universidad de Chile. Esto contra todo pronóstico, considerando que los azules no pueden asistir al Estadio El Teniente desde el 2022, producto del veto de las autoridades por el comportamiento de los fanáticos.

De acuerdo a la información entregada por Radio ADN, las gestiones de la dirigencia celeste logró sus frutos, por lo que habrá hinchas de la U en Rancagua. El citado medio detalló que el aforo para este compromiso será de 11.650 personas y de ellas 1.500 estarán destinadas para la visita.

📅 ¿Cuándo juega O’Higgins vs U de Chile?

O’Higgins recibirá a la Universidad de Chile el próximo domingo 23 de noviembre desde las 18:00 horas en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua.

