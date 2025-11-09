O’Higgins sigue soñando con el Chile 2, el cual le permitiría acceder directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Los celestes consiguieron una heroica remontada frente a Ñublense, partido en el que se impusieron por 4-2 para seguir firmes en la parte alta.

Con su victoria frente a los chillanejos, el Capo de Provincia se mantuvo en el tercer puesto de la tabla de posiciones a solo un punto de Universidad Católica, que se está quedando con el ansiado boleto al máximo certamen continental.

Ahora el equipo de Francisco ‘Paqui’ Meneghini piensa en Universidad de Chile, su próximo rival, en un partido que será trascendental en sus aspiraciones internacionales, puesto que los azules marchan cuartos y podrían llegar a solo dos puntos a este duelo si hoy vencen a Limache.

🏟️ Sorpresiva medida de O’Higgins para recibir a U de Chile

Si bien aún faltan algunas semanas para el cruce entre O’Higgins y la U de Chile, considerando que se viene un parón por las elecciones presidenciales y la fecha FIFA, en Rancagua ya palpitan lo que será ese compromiso.

Según informó Radio ADN, para este encuentro los celestes tomaron una sorpresiva decisión, puesto que su directiva solicitará a la Delegación Presidencial de la Región poder recibir a hinchas de la U en el Estadio Codelco El Teniente.

Los fanáticos azules no han podido asistir al reducto de Rancagua desde el 2022, luego que las autoridades los vetaran por su comportamiento en 2021, cuando ejercieron de local en dicho recinto. Sin embargo, la actual dirigencia del Capo de Provincia esperan revertir esta situación, aunque la decisión final la tendrá la autoridad regional.

⚽ La importancia del O’Higgins vs U de Chile

El partido entre O’Higgins y Universidad de Chile asoma como trascendental para las aspiraciones de ambos equipos. Actualmente los celestes marchan terceros en el Campeonato Nacional, por lo que se están quedando con el Chile 3, el que entrega un cupo a la fase previa de la próxima Copa Libertadores.

Sin embargo, están a solo una unidad de Universidad Católica, equipo que se está quedando con el Chile 2, que entrega pasajes directos a la próxima fase de grupos del certamen continental.

Más atrás aparece Universidad de Chile, que al momento de publicada esta nota tiene 45 unidades y se encuentra en el cuarto lugar de la clasificación. Pero de vencer a Limache esta tarde, sumará 48 y quedará a solo dos de los dirigidos por ‘Paqui’ Meneghini justo antes de verse las caras.

📅 ¿Cuándo juegan O’Higgins vs U de Chile?

El partido entre O’Higgins y Universidad de Chile se jugará el fin de semana del 22 y 23 de noviembre, tras las elecciones presidenciales y la fecha FIFA, en horario por confirmar en el Estadio Codelco El Teniente.

