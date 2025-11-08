O’Higgins se impuso por 3-2 a Ñublense en un partidazo en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua, manteniéndose de lleno en la lucha por el Chile 2 para la Copa Libertadores 2026, ya que se instaló a solo un punto del sublíder U Católica en la tabla de posiciones (50 contra 51 puntos).

Los chillanejos acumularon su séptimo partido sin consguir una victoria, quedando décimos con 30 puntos, sin opciones de descender y de copas internacionales.

⚽ Los goles de O’Higgins vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2025

Maximiliano Romero puso en ventaja a O’Higgins en los 12 minutos, ventaja que parecía verse incrementada en lo psicológico en los 27′ cuando se fue expulsado Gabriel Graciani en Ñublense, por una “plancha” que fue vista en el VAR.

Sorpresa causó que, pese a esto, los Diablos Rojos dieran vuelta el partido en los 37′ y 64′, mediante los goles de Federico Mateos, de penal, y Matías Plaza.

No obstante, la parte final del compromiso fue furiosa para los rancagüinos, que retomaron la ventaja con las conquistas de Bryan Rabello (75′), y Luis Pavez (80′), éste último con una gran tijera para convertir un golazo.

Todo se cerró en los descuentos con un penal de Francisco González, tanto que se produjo en los 90+9′, y que provocó un cierre de partido con fiesta por parte del público celeste.

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar O’Higgins y Ñublense?

El próximo partido de O’Higgins será en dos semanas más (fecha y hora por confirmar) ante U de Chile en el estadio El Teniente de Rancagua, en busca de una revancha del 6-0 en contra que sufrieron en la primera rueda en el estadio Nacional.

Ñublense, en tanto, retorna a la acción también en dos semanas más (después de la fecha FIFA) con un partido ante Huachipato en el estadio Bicentenario Nelson Oyarzún Arenas de Chillán, también con programación por definir.

📊 Estadísticas de O’Higgins vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2025

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 27 O'Higgins Sin Comenzar Atlético Ñublense Alineaciones

Estadísticas de equipos O'Higgins O'Higgins Entrenador

0 Francisco Meneghini

soccer.off_the_pitch.1

31 Omar Carabali

Titulares

17 Moises Gonzalez



22 Alan Robledo



14 Juan Diaz



6 Luis Pavez



32 Matias Lugo



7 Martin Sarrafiore



3 Felipe Faundez



10 Bryan Rabello



26 Rodrigo Godoy



23 Maximiliano Romero

Suplentes

1 Jorge Deschamps



27 Jose Tomas Movillo



21 Nicolas Garrido



30 Joaquin Tapia



5 Gabriel Pinto



24 Francisco Gonzalez



28 Esteban Calderon

Atlético Ñublense Atlético Ñublense Entrenador

0 Ronald Fuentes

Suplentes

30 Diego Tapia



15 Sebastian Valencia



27 Rodrigo Gonzalez



16 Diego Sanhueza



22 Matias Plaza



7 Bayron Oyarzo



12 Patricio Rubio

Últimos enfrentamientos ATL 0 – 1 O'H 25/05/2025 O'H 1 – 3 ATL 19/10/2024 O'H 2 – 2 ATL 19/05/2024 ATL 2 – 1 O'H 28/07/2023 O'H 1 – 2 ATL 31/03/2023

