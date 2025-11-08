O’Higgins se impuso por 3-2 a Ñublense en un partidazo en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua, manteniéndose de lleno en la lucha por el Chile 2 para la Copa Libertadores 2026, ya que se instaló a solo un punto del sublíder U Católica en la tabla de posiciones (50 contra 51 puntos).
Los chillanejos acumularon su séptimo partido sin consguir una victoria, quedando décimos con 30 puntos, sin opciones de descender y de copas internacionales.
⚽ Los goles de O’Higgins vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2025
Maximiliano Romero puso en ventaja a O’Higgins en los 12 minutos, ventaja que parecía verse incrementada en lo psicológico en los 27′ cuando se fue expulsado Gabriel Graciani en Ñublense, por una “plancha” que fue vista en el VAR.
Sorpresa causó que, pese a esto, los Diablos Rojos dieran vuelta el partido en los 37′ y 64′, mediante los goles de Federico Mateos, de penal, y Matías Plaza.
No obstante, la parte final del compromiso fue furiosa para los rancagüinos, que retomaron la ventaja con las conquistas de Bryan Rabello (75′), y Luis Pavez (80′), éste último con una gran tijera para convertir un golazo.
Todo se cerró en los descuentos con un penal de Francisco González, tanto que se produjo en los 90+9′, y que provocó un cierre de partido con fiesta por parte del público celeste.
📅 ¿Cuándo vuelven a jugar O’Higgins y Ñublense?
El próximo partido de O’Higgins será en dos semanas más (fecha y hora por confirmar) ante U de Chile en el estadio El Teniente de Rancagua, en busca de una revancha del 6-0 en contra que sufrieron en la primera rueda en el estadio Nacional.
Ñublense, en tanto, retorna a la acción también en dos semanas más (después de la fecha FIFA) con un partido ante Huachipato en el estadio Bicentenario Nelson Oyarzún Arenas de Chillán, también con programación por definir.
📊 Estadísticas de O’Higgins vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2025
- Alineaciones
- Estadísticas de equipos
- Entrenador
-
0Francisco Meneghini
- soccer.off_the_pitch.1
-
31Omar Carabali
- Titulares
-
17Moises Gonzalez
-
22Alan Robledo
-
14Juan Diaz
-
6Luis Pavez
-
32Matias Lugo
-
7Martin Sarrafiore
-
3Felipe Faundez
-
10Bryan Rabello
-
26Rodrigo Godoy
-
23Maximiliano Romero
- Suplentes
-
1Jorge Deschamps
-
27Jose Tomas Movillo
-
21Nicolas Garrido
-
30Joaquin Tapia
-
5Gabriel Pinto
-
24Francisco Gonzalez
-
28Esteban Calderon
- Entrenador
-
0Ronald Fuentes
- Suplentes
-
30Diego Tapia
-
15Sebastian Valencia
-
27Rodrigo Gonzalez
-
16Diego Sanhueza
-
22Matias Plaza
-
7Bayron Oyarzo
-
12Patricio Rubio
