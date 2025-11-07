O’Higgins y Ñublense se miden este sábado sábado 8 de noviembre a las 20:30 horas en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua, por la Fecha 27 del Campeonato Nacional 2025. Este compromiso será transmisido en TV cable por TNT Sports y en streaming por TNT Sports en HBO Max.

Los Celestes llegan en una gran momento: vienen de batir a U Católica en el Claro Arena y quedaron en zona de clasificación al Chile 3 de la Copa Libertadores 2026, pero a solo un punto del Chile 2, por lo que se juegan mucho en este partido.

Al otro lado, los chillanejos acumulan 6 partidos sin ganar (con 5 derrotas), mala racha que los sacó de cualquier posibilidad de clasificar a una copa internacional, aunque no los alcanzó a complicar por el descenso, por lo que actualmente compiten por el honor.

⚽ O’Higgins vs Ñublense EN VIVO: minuto a minuto

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan O’Higgins vs Ñublense?

O’Higgins recibe a Ñublense este sábado 8 de noviembre a las 20:30 horas en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua en un duelo válido por la Fecha 27 del Campeonato Nacional 2025.

📅Fecha: Sábado 8 de noviembre

🕗Horario: 20:30 horas

🏟️Estadio: Codelco El Teniente (Rancagua)

📺 ¿Dónde ver en vivo O’Higgins vs Ñublense?

📺TV: TNT Sports Premium

💻Streaming: TNT Sports en Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🟨 Árbitros del partido entre O’Higgins vs Ñublense

Árbitro: Piero Maza

1er asistente: Leslie Vásquez

2do asistente: Ignacio Cerda

Cuarto árbitro: Jorge Osses

VAR: Benjamín Saravia

AVAR: Rodrigo Farías

🧾 El XI de O’Higgins vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2025

El once probable: Omar Carabalí; Alan Robledo, Moisés González, Juan Ignacio Díaz; Felipe Faúndez, Matías Lugo, Juan Leiva, Luis Pavez, Bryan Rabello; Martín Sarrafiore y Maximiliano Romero. DT: Francisco “Paqui” Meneghini.

🧾 El XI de Ñublense vs O’Higgins por el Campeonato Nacional 2025

El once probable: Nicola Pérez; Bernardo Cerezo, Diego Sanhueza, Osvaldo Bosso, Jovany Campusano; Lorenzo Reyes, Federico Mateos., Matías Plaza; Gabriel Graciani, Patricio Rubio y Giovanny Ávalos. DT: Ronald Fuentes.