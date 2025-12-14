El estadio Santa Laura vuelve a quedar en el centro de la polémica del fútbol chileno. Esta vez no por una remodelación, ni por un partido clave, sino por una revelación que reflota justo cuando Unión Española atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente.

El descenso a Primera B no solo golpeó lo deportivo. También abrió un debate incómodo entre los hinchas hispanos sobre el futuro institucional y patrimonial del club. En ese escenario, una confesión del propio Jorge Segovia volvió a revivir el debate.

🏟️ La oferta secreta de la U por Santa Laura que remeció al club

En una entrevista concedida a La Tercera, el dueño del equipo hispano confirmó que la U sí intentó comprar el estadio Santa Laura en el pasado: “Sí, en su momento nos lo planteó Universidad de Chile y les dijimos que no. Fue en la época en la que era dueño Heller”, señaló Segovia, despejando cualquier duda sobre la existencia de ese acercamiento.

El empresario español fue más allá y explicó que no se trató de un caso aislado, dejando claro que el recinto de Plaza Chacabuco ha despertado interés en distintas etapas. “He tenido varias ofertas por el club. Y no lo hemos hecho, tal como hemos tenido ofertas por el estadio Santa Laura, que tampoco las hemos atendido”, afirmó en la misma conversación con el citado medio.

La U de Chile en uno de sus partidos den Santa Laura / ©Pepe Alvujar/Photosport.

🔴 Santa Laura, un límite que Segovia no piensa cruzar

Pese al complejo escenario deportivo y al impacto económico que significa jugar en la Primera B, Segovia descartó cualquier posibilidad de dar un paso al costado o desprenderse de los activos más simbólicos del club. “Unión nunca ha sido un negocio para nosotros. Para mí, en lo personal, y para mi grupo, ha sido un costo permanente”.

El dueño del cuadro rojo fue aún más enfático sobre su rol en este momento crítico: “En la dificultad no voy a dejar abandonado al club”, remató.