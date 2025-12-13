Universidad de Chile continúa atravesando un periodo de definiciones complejas, donde las decisiones fuera de la cancha pesan tanto como los resultados. Con Gustavo Álvarez aún al mando del primer equipo, cualquier información relacionada con la banca genera un impacto inmediato en el entorno azul.

En ese contexto, durante las últimas horas surgió un nombre que no pasó inadvertido. Un entrenador con pasado exitoso en el fútbol chileno apareció ligado a la U y rápidamente encendió el debate, obligando a la dirigencia a salir a aclarar una situación que comenzó a escalar más rápido de lo esperado.

🔵 El nombre que agitó el mercado y desató un inesperado terremoto en la U de Chile

Ariel Holan fue el técnico apuntado como una eventual alternativa para el banco universitario. Su trayectoria, marcada por un título en el fútbol chileno y procesos competitivos en el extranjero, lo posicionó como un nombre que calzaba con el perfil que históricamente ha buscado la U.

Sin embargo, desde Azul Azul descartaron de plano cualquier tipo de contacto. Según información de El Mercurio, en la dirigencia de la U “niegan contactos para sustituir a Gustavo Álvarez, pues ‘le darían argumentos‘ al entrenador para dejar sin efecto el pago de la millonaria indemnización por el término anticipado de contrato, que finaliza en diciembre del 2026″.

⚽ El escenario actual del banco azul

Con Holan fuera de la ecuación, el panorama en la U se mantiene sin cambios visibles. Gustavo Álvarez continúa al mando mientras la dirigencia evalúa escenarios con cautela, consciente de que cualquier movimiento debe estar respaldado tanto deportiva como jurídicamente.

En caso de que el escenario se modifique, nombres como Renato Paiva o Martín Anselmi siguen siendo observados, aunque sin avances formales. Ambos perfiles representan ideas distintas, pero coinciden en un punto clave: no generar un conflicto anticipado con el cuerpo técnico actual.